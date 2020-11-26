23-летняя модель Халима Аден, которая стала первой моделью-мусульманкой на обложке журнала Vogue, заявила о завершении карьеры. Причиной такого неожиданного решения стали религиозные мотивы, которым она следует.

Халима Аден призналась, что из-за моделинга она должна была пойти на компромисс со своими религиозными убеждениями, из-за чего она "потеряла себя". Примером этому она назвала рекламную кампанию American Eagle, где вместо хиджаба на голове у нее были джинсы. Об этом сообщают в The Daily Mail.

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"Почему я позволила им надеть джинсы себе на голову, если в то время я носила только юбки и длинные платья? Я вернулась в свой номер в отеле и просто рыдала после этой съемки, потому что в глубине души знала, что это не я. Но я была слишком напугана, чтобы говорить об этом", – поделилась Халима. Что касается других сотрудничеств, то она положительно отметила работу для бьюти-бренда Рианны Fenty Beauty.

Она добавила, что за все, что случилось, может винить только себя. Лишь в одном она действительно обвиняет модную индустрию – это то, что в ней отсутствуют стилисты-мусульманки, поскольку они не знают, что делать с хиджабом и "скромной одеждой".

Я могу винить себя за то, что больше беспокоюсь о возможностях, чем о том, что было поставлено на карту... Тогда я так отчаянно нуждалась в любой "репрезентации", что потеряла связь с собой,

– заявила Халима Аден.

Однако в издании The Business of Fashion сообщают, что она готова участвовать в проектах, которые не заставят ее идти на компромисс с мусульманской верой. Ее часто, в частности, беспокоило то, что из-за съемок она должна пропускать свои молитвы.

Что известно о Халиме Аден?

Халима Аден прославилась как "модель в хиджабе". Впервые на нее обратили внимание в 2016 году после участия в конкурсе красоты "Мисс США". Тогда же ей предложили подписать контракт с международным модельным агентством IMG Models, после чего в 2018 году она дебютировала на презентации коллекции Yeezy Канье Уэста на Неделе моды в Нью-Йорке. Уже в 2018 году стала первой моделью в хиджабе, которая попала на обложку британского журнала Vogue.

Впоследствии ее стали приглашать для фотосессий в таких изданиях, как CR Fashion Book, Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Sports Illustrated. В июне 2020 года Халиме Аден предложили стать редактором по разнообразию в издании Vogue Arabia.

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