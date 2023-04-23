Будут цвести все лето: 6 лучших цветов – многолетников

Красивые и пышные цветы точно украшение летнего сада. Всем садоводам хочется, чтобы они росли долго. Создать яркую атмосферу помогут многолетние цветы. Какие именно – читайте дальше.

Многолетние цветы цветут от 14 дней до 3 и более месяцев. Их существует очень многое, поэтому нужно обращать внимание на склонность к развитию, цветовую палитру и особенности выращивания. Какими бывают многолетние цветы и как их сажать расскажет 24 Канал.

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Многолетние цветы

Флокс называют королем лета. Он поражает своими цветами: белыми, розовыми, малиновыми и красными. Кисти флоксов массивны и привлекательны. Их любят пчелы и бабочки. Период цветения цветка зависит от сорта – преимущественно 6-8 недель. Впрочем, если совмещать разные сорта, можно растянуть сезон с мая и почти до октября.



Флокс / Фото Доставка цветов в Харьков

Моховинка. Этот многолетний цветок может украсить обширную территорию, устилая поверхность плотным темно-зеленым ковриком. По ней даже можно ходить. Летом мшанка показывает свои белоснежные отдельные цветочки с круглыми лепестками. Они украшают целые поляны. Моховинка начинает цвести с середины июня и заканчивает в начале осени.



Моховинка / Фото Сад и ландшафтный дизайн

Гвоздика дельтовидная может образовывать плотную растительность из темно-зеленых листьев. Этот вид гвоздик – один из самых надежных. Она хорошо сочетается с другими цветами композиций. Пурпурные правильные цветки с обильными лепестками не могут оставить равнодушным. Цветет гвоздика более 3 месяцев с июня по сентябрь.



Гвоздика дельтовидная / Фото Википедия

Клематис. Это вид лианы, который может быть вьющимся, почвопокровным и кустовым. Некоторые сорта клематиса можно сажать рядом с розами в цветнике или в саду. Сначала они достаточно компактны, но через некоторое время обильно разрастаются во все стороны. Клематисы начинают цвести, когда жарко и заканчивают в середине осени.



Клематис / Фото Флориум

Журавец кровавый. Цветок радует глаз яркими побегами и листьями осенью. Листья журавца имеют выраженные текстурные акценты, хорошо заметные на любом цветнике. Красота малиновых и сиреневых цветов не оставляет никого равнодушным. Журавец очень хорошо цветет вне зависимости от погоды с начала лета до сентября.



Журавец кровавый / Фото Лотос К

Гелиопсис относится к многолетникам с густыми побегами, которые могут разрастаться большими красивыми соцветиями. Особенность этого цветка в ярком оранжевом цвете, который просто ослепляет. Гелиопсисы бывают разными: большими и малыми, простыми и махровыми. Некоторые сорта этого растения могут цвести с июня и даже до октября.



Гелиопсис / Фото Asterias