Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина объяснила, почему не выгнала Андрея Рыбака из шоу. Как оказалось в 7 выпуске, он имел девушку Алину вне проекта и обещал ей вернуться.

В эту пятницу, 4 декабря, состоялся 7 выпуск проекта "Холостячка". В нем один из участников, Андрей Рыбак, признался, что имеет девушку вне шоу. К тому же, он обещал ей вернуться "как с работы". Парень намекал на романтические чувства к Ксении Мишиной в течение 6 недель, но и продолжал общаться с девушкой Алиной. Зрители ожидали, что Андрей покинет проект, но неожиданно для всех, Мишина отдала ему розу.

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Ксения Мишина о поступке с Андреем Рыбаком

На своей странице в инстаграме Ксения Мишина опубликовала содержательное сообщение, где объяснила, почему она не выгнала Андрея Рыбака из проекта. Она отметила, что многие раскритиковали ее поступок, но часть и поддержали такое решение.

Единственное, что я хотела бы сказать по поводу всей ситуации: я – женщина! Мне свойственно жить чувствами и эмоциями, и я счастлива, что позволяю себе это. Я не играю в шахматы, просчитывая, кто же мне подходит лучше, не делаю прогнозы и не составляю таблички с плюсами и минусами,

- подчеркнула Ксения Мишина.

Холостячка заметила, что она живет и наслаждается моментом. Ей присущи необдуманные решения и ошибки, но это ее жизнь, а Ксения Мишина ею наслаждается. В комментариях снова мнения пользователей разделились: одни осудили актрису за такие слова, а другие уверенно поддержали.

Андрей Рыбак о своем поступке на "Холостячке"

Не смог не высказаться по поводу ситуации и сам Андрей Рыбак. Он отметил, что этот выпуск был для него очень сложным. И он действительно не понимал, как будет трудно.

Вы говорите: "Ты что, не знал куда идешь?", "Ты не понимал как будет трудно?". А я действительно не знал и не понимал! Уверен, у каждого из вас есть опыт в участии в реалити и вы точно знаете, что к чему, как себя вести и что говорить! А вот у меня такого не было!

- написал Андрей Рыбак.

Мужчина подчеркнул, что он действительно не хотел делать больно двум девушкам. Он отметил, что встретил их неожиданно для себя, и потому до конца не понимал, что и к кому испытывает. Но Андрей Рыбак написал, что уже разобрался в себе и все понял. Он поблагодарил подписчиков за хейт и поддержку.

"Будьте собой! Со своими ошибками и проступками! Это вы и не надо этого стесняться! Главное – это ваш выбор!" – подытожил Андрей Рыбак.