В 7 выпуске проекта "Холостячка" из шоу вылетел Евгений Ковтуненко. Ксения Мишина заявила, что между ними нет романтических чувств. Мужчина прокомментировал свое участие в проекте и рассказал о новой жизни после него.

Каждый новый выпуск проекта "Холостячка" запоминается зрителям интересными моментами. 7 выпуск шоу поразил свиданиями Ксении Мишиной с холостяками в их квартирах и признанием Андрея Рыбака. Впрочем, как и каждый эфир, один из мужчин должен был покинуть проект. На этой неделе им стал юрист Евгений Ковтуненко.

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Во время вылета мужчина не понял, почему обстоятельства сложились именно так. Но на личной странице в инстаграме Евгений прокомментировал свое участие в "Холостячке". Прежде всего он выразил благодарность за то, что смог попасть в этот проект, потому что он стал для него необычайным опытом.

Это не просто шоу, это шанс, это вызов, это глубокое испытание. Это глубинное познание себя: в любви, в дружбе, в балансе со своими эмоциями и с самим собой. Для меня переломным моментом стало осознание. Осознание того, что ты никак не можешь повлиять на чувства другого человека,

– признался Евгений Ковтуненко.

Мужчина рассказал, что невозможно сделать так, чтобы у человека появились чувства. Собственно, по этой причине он и покинул проект: Ксения Мишина сказала, что они общаются как друзья, а романтических чувств между ними нет.

Евгений Ковтуненко отметил, что он был честным и искренним. И показал всему миру свой пример мужчины. Он выразил уверенность в том, что его пример будет уроком для других. Также юрист рассказал о его жизни после проекта.

"Сейчас я вхожу в новый этап своей жизни, в котором я открыт ко всему новому. К новым отношениям, новым проектам, новому себе! Хочу найти любовь и создать семью, о которой я так давно мечтаю. Хочу делать только то, что мне в кайф. Хочу быть счастливым и проживать свою жизнь в удовольствии на максимум! Хочу помогать людям и нести добро. Спасибо огромное холостякам за новую дружбу – новые друзья такая редкость, когда ты взрослый. Спасибо огромное Ксении Мишиной за то, что рядом с ней открывались все порталы!", – подытожил Евгений Ковтуненко.