Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала откровенно заговорила о своем стиле в одежде. Она призналась, что на протяжении всего творчества экспериментирует и это ей очень нравится и вдохновляет.

Артистка опубликовала сообщение на личной странице в инстаграме. Она рассказала о "странненьком" стиле в одежде и поделилась серией эффектных фотографий.

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Джамала о стиле и одежде

Знаменитость отметила, что за небольшой творческий путь она много раз менялась, экспериментировала с прическами, образами, стилем. И ей это очень нравится, в этом чувствует новое время, свободу, вдохновение.

Приятно, когда вижу, что девочки вдохновляются мной – делают прически, как у меня, стригут челки, надевают шляпы, выпрямляют волосы, делают волну, косички, каре и т.д.,

– призналась исполнительница.

Также Джамала поделилась, что на самом деле у нее нет кумиров или девушек, которые постоянно являются для нее иконами стиля. Артистка говорит, что это происходит этапами, периодами. Нет такого, что ей нравится чей-то стиль в течение длительного времени.

Например, в последнее время мне очень нравится стиль британки М.І.А. Очень импонирует, как она сочетает спортивные вещи с восточными элементами,

– поделилась Джа.

Неординарный образ Джамалы

Джамала предстала перед камерой в черно-белой спортивной кофте Adidas, которую надела поверх бежевой блузки с соблазнительным декольте. Волосы звезда собрала назад и надела на голову тюрбан, который сделала из слинга-шарфа для детей.

Шею знаменитости украшала минималистичная подвеска, а на лицо она надела солнцезащитные очки с леопардовой оправой. Акцент в макияже Джамала сделала на губах – накрасила их коричневой матовой помадой.

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