Джамала покорила нежным аутфитом в красном наряде: фото
Известная украинская певица Джамала показала новый нежный аутфит. Звезда предстала в красивом красном платье и черной шляпке. Она продолжает покорять поклонников стилем.
Известная украинская артистка Джамала хорошо разбирается в трендах и умеет выглядеть стильно, а кроме того – и оригинально подбирать образы. На своей странице в инстаграме певица обнародовала очередную серию атмосферных фотографий.
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Look Джамалы
Артистка для нового образа надела красно-черное яркое длинное платье с леопардовым принтом. Оно было широким, но имело пояс, потому подчеркнуло стройную фигуру Джамалы. Наряд удачно дополняла черная шляпка на массивной золотистой цепочке с жемчугом и кольцами.
Знаменитость также украсила шею подвеской в виде камня круглой формы. Она распустила короткие волосы и уложила их прямыми волнами. Стоит заметить, что о новом имидже Джамалы еще положительно отзываются поклонники. Образ завершил красивый макияж: певица подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила бежевым блеском.
Ты же помнишь, когда все плохо – ярче-ярче и улыбку шире!
– подняла настроение Джамала подписчикам.
Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Джамала / Instagram / @jamalajaaa
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