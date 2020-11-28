Известная украинская певица Джамала показала новый нежный аутфит. Звезда предстала в красивом красном платье и черной шляпке. Она продолжает покорять поклонников стилем.

Известная украинская артистка Джамала хорошо разбирается в трендах и умеет выглядеть стильно, а кроме того – и оригинально подбирать образы. На своей странице в инстаграме певица обнародовала очередную серию атмосферных фотографий.

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Look Джамалы

Артистка для нового образа надела красно-черное яркое длинное платье с леопардовым принтом. Оно было широким, но имело пояс, потому подчеркнуло стройную фигуру Джамалы. Наряд удачно дополняла черная шляпка на массивной золотистой цепочке с жемчугом и кольцами.

Знаменитость также украсила шею подвеской в ​​виде камня круглой формы. Она распустила короткие волосы и уложила их прямыми волнами. Стоит заметить, что о новом имидже Джамалы еще положительно отзываются поклонники. Образ завершил красивый макияж: певица подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила бежевым блеском.

Ты же помнишь, когда все плохо – ярче-ярче и улыбку шире!

– подняла настроение Джамала подписчикам.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa