Мэттью Макконехи признался, почему не общался с матерью 8 лет: видео
Известный американский актер откровенно рассказал о том, почему поссорился и не разговаривал с мамой 8 лет. По его словам, в один момент она как бы стала его фанаткой.
У популярного американского актера Мэттью Макконехи не всегда были хорошие отношения с родными и близкими. О ссоре, которая разъединила его и мать звезды Кей, они рассказали на шоу Red Table Talk.
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Почему Мэттью Макконехи не общался с мамой 8 лет
Как известно, после выхода фильма "Время умирать" в 1996 году, наступил практически пик популярности актера, сыгравшего в картине главную роль. В тот момент и произошел разлад в отношениях с его матерью. По его словам, она как бы стала одной из его фанаток.
Отметим, что ранее Кей и Мэтью имели хорошие отношения, они часто общались, актер мог рассказывать маме детали его личной жизни. Но после выхода фильма, его мама начала рассекречивать информацию о нем другим людям и журналистам. Макконехи не стерпел момента, когда женщина привела в его дом съемочную группу одного из шоу.
Мама устроила им экскурсию: "Вот комната сына, однажды я застала его здесь с девушкой в постели. Вот ванна: однажды я застала сына за сами знаете каким занятием ...". "Черт, мама!" – все, что я мог тогда сказать,
– рассказал Мэттью Макконехи.
88-летняя Кей на шоу Red Table Talk призналась, что тогда надеялась на то, что выпуск этого шоу ее сын не увидит. Но актер прекратил общение с матерью на 8 лет. Впрочем, через некоторое время Мэтью и Кей смогли найти общий язык. Сейчас в их семье наступило понимание.
Смотреть интервью с Мэттью Макконехи онлайн:
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