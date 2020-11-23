Известный американский актер откровенно рассказал о том, почему поссорился и не разговаривал с мамой 8 лет. По его словам, в один момент она как бы стала его фанаткой.

У популярного американского актера Мэттью Макконехи не всегда были хорошие отношения с родными и близкими. О ссоре, которая разъединила его и мать звезды Кей, они рассказали на шоу Red Table Talk.

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Почему Мэттью Макконехи не общался с мамой 8 лет

Как известно, после выхода фильма "Время умирать" в 1996 году, наступил практически пик популярности актера, сыгравшего в картине главную роль. В тот момент и произошел разлад в отношениях с его матерью. По его словам, она как бы стала одной из его фанаток.

Отметим, что ранее Кей и Мэтью имели хорошие отношения, они часто общались, актер мог рассказывать маме детали его личной жизни. Но после выхода фильма, его мама начала рассекречивать информацию о нем другим людям и журналистам. Макконехи не стерпел момента, когда женщина привела в его дом съемочную группу одного из шоу.

Мама устроила им экскурсию: "Вот комната сына, однажды я застала его здесь с девушкой в ​​постели. Вот ванна: однажды я застала сына за сами знаете каким занятием ...". "Черт, мама!" – все, что я мог тогда сказать,

– рассказал Мэттью Макконехи.

88-летняя Кей на шоу Red Table Talk призналась, что тогда надеялась на то, что выпуск этого шоу ее сын не увидит. Но актер прекратил общение с матерью на 8 лет. Впрочем, через некоторое время Мэтью и Кей смогли найти общий язык. Сейчас в их семье наступило понимание.

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