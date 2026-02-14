В эту родительскую субботу обычно молятся за всех умерших христиан, независимо от обстоятельств смерти. Подробнее об этом – рассказывает Тернопольская епархия Православной Церкви Украины.

Смотрите также Когда в Украине начнется Масленица в 2026 году: известна точная дата праздника

Что известно о Мясопустной родительской субботе?

В Мясопустную родительскую субботу христиане чтят память всех, кто отошел в вечность. Традиционно этот день начинается с посещения храма, где происходят особые литургии и панихиды.

Так, верующие ставят свечи, молятся за упокой душ своих родных и приносят в церковь продукты как пожертвование для нуждающихся. После богослужения принято посещать кладбища, чтобы убрать могилы родных и зажечь лампадки.

Этот день обычно завершается тихой поминальной трапезой в семейном кругу. На стол обязательно подают кутью как символ вечной жизни, а также блюда, которые любили умершие родственники. Кроме молитв, этот день важно посвятить благотворительности и помощи бедным.

Что нельзя делать в Мясопустную поминальную субботу?

Нельзя устраивать громкие празднования и развлечения.

Не стоит громко слушать музыку или петь.

Не следует устраивать застолья непосредственно на кладбище возле могил.

Не рекомендуется употреблять алкоголь на местах захоронений.

Нельзя приносить в храм для освящения мясные продукты.

Не стоит приносить в церковь алкогольные напитки.

Не следует вспоминать плохие поступки, обиды или недостатки умерших родственников.

Не рекомендуется думать о плохом.

Нельзя употреблять бранные слова и ссориться с близкими.

Не следует сплетничать или держать в себе обиды.

Не стоит заменять искреннюю молитву только традиционным угощением.

Почему суббота называется "Мясопустной"?