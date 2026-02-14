В эту родительскую субботу обычно молятся за всех умерших христиан, независимо от обстоятельств смерти. Подробнее об этом – рассказывает Тернопольская епархия Православной Церкви Украины.
Что известно о Мясопустной родительской субботе?
В Мясопустную родительскую субботу христиане чтят память всех, кто отошел в вечность. Традиционно этот день начинается с посещения храма, где происходят особые литургии и панихиды.
Так, верующие ставят свечи, молятся за упокой душ своих родных и приносят в церковь продукты как пожертвование для нуждающихся. После богослужения принято посещать кладбища, чтобы убрать могилы родных и зажечь лампадки.
Этот день обычно завершается тихой поминальной трапезой в семейном кругу. На стол обязательно подают кутью как символ вечной жизни, а также блюда, которые любили умершие родственники. Кроме молитв, этот день важно посвятить благотворительности и помощи бедным.
Что нельзя делать в Мясопустную поминальную субботу?
- Нельзя устраивать громкие празднования и развлечения.
- Не стоит громко слушать музыку или петь.
- Не следует устраивать застолья непосредственно на кладбище возле могил.
- Не рекомендуется употреблять алкоголь на местах захоронений.
- Нельзя приносить в храм для освящения мясные продукты.
- Не стоит приносить в церковь алкогольные напитки.
- Не следует вспоминать плохие поступки, обиды или недостатки умерших родственников.
- Не рекомендуется думать о плохом.
- Нельзя употреблять бранные слова и ссориться с близкими.
- Не следует сплетничать или держать в себе обиды.
- Не стоит заменять искреннюю молитву только традиционным угощением.
Почему суббота называется "Мясопустной"?
- Что интересно, это название происходит от церковнославянского слова "мясопуст", которое означает прекращение употребления мяса.
- Эта суббота предшествует неделе, на которой начинается Масленица, пишет сайт "Украинские традиции".
- Поскольку следующее воскресенье – последний день, когда разрешается есть мясные блюда перед Великим постом, субботу назвали Мясопустной.
- Также ее часто называют Вселенской, потому что церковь молится за всех христиан. Особенно за тех, кто погиб внезапной смертью и не был похоронен по всем церковным традициям.