В эту родительскую субботу обычно молятся за всех умерших христиан, независимо от обстоятельств смерти. Подробнее об этом – рассказывает Тернопольская епархия Православной Церкви Украины.

Что известно о Мясопустной родительской субботе?

В Мясопустную родительскую субботу христиане чтят память всех, кто отошел в вечность. Традиционно этот день начинается с посещения храма, где происходят особые литургии и панихиды.

Так, верующие ставят свечи, молятся за упокой душ своих родных и приносят в церковь продукты как пожертвование для нуждающихся. После богослужения принято посещать кладбища, чтобы убрать могилы родных и зажечь лампадки.

Этот день обычно завершается тихой поминальной трапезой в семейном кругу. На стол обязательно подают кутью как символ вечной жизни, а также блюда, которые любили умершие родственники. Кроме молитв, этот день важно посвятить благотворительности и помощи бедным.

Что нельзя делать в Мясопустную поминальную субботу?

  • Нельзя устраивать громкие празднования и развлечения.
  • Не стоит громко слушать музыку или петь.
  • Не следует устраивать застолья непосредственно на кладбище возле могил.
  • Не рекомендуется употреблять алкоголь на местах захоронений.
  • Нельзя приносить в храм для освящения мясные продукты.
  • Не стоит приносить в церковь алкогольные напитки.
  • Не следует вспоминать плохие поступки, обиды или недостатки умерших родственников.
  • Не рекомендуется думать о плохом.
  • Нельзя употреблять бранные слова и ссориться с близкими.
  • Не следует сплетничать или держать в себе обиды.
  • Не стоит заменять искреннюю молитву только традиционным угощением.

Почему суббота называется "Мясопустной"?

  • Что интересно, это название происходит от церковнославянского слова "мясопуст", которое означает прекращение употребления мяса.
  • Эта суббота предшествует неделе, на которой начинается Масленица, пишет сайт "Украинские традиции".
  • Поскольку следующее воскресенье – последний день, когда разрешается есть мясные блюда перед Великим постом, субботу назвали Мясопустной.
  • Также ее часто называют Вселенской, потому что церковь молится за всех христиан. Особенно за тех, кто погиб внезапной смертью и не был похоронен по всем церковным традициям.