У цю батьківську суботу зазвичай моляться за всіх померлих християн, незалежно від обставин смерті. Детальніше про це – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.

Що відомо про М'ясопусну батьківську суботу?

У М'ясопусну батьківську суботу християни вшановують пам'ять усіх, хто відійшов у вічність. Традиційно цей день розпочинається з відвідування храму, де відбуваються особливі літургії та панахиди.

Так, віряни ставлять свічки, моляться за спокій душ своїх рідних і приносять до церкви продукти як пожертву для нужденних. Після богослужіння заведено відвідувати кладовища, щоб прибрати могили рідних і запалити лампадки.

Цей день зазвичай завершується тихою поминальною трапезою в сімейному колі. На стіл обов'язково подають кутю як символ вічного життя, а також страви, які любили померлі родичі. Окрім молитов, цей день важливо присвятити благодійності та допомозі бідним.

Що не можна робити в М'ясопусну поминальну суботу?

Не можна влаштовувати гучні святкування та розваги.

Не варто голосно слухати музику або співати.

Не слід влаштовувати застілля безпосередньо на цвинтарі біля могил.

Не рекомендується вживати алкоголь на місцях поховань.

Не можна приносити до храму для освячення м'ясні продукти.

Не варто приносити в церкву алкогольні напої.

Не слід згадувати погані вчинки, образи або недоліки померлих родичів.

Не рекомендується думати про погане.

Не можна вживати лайливі слова та сваритися з близькими.

Не слід пліткувати або тримати в собі образи.

Не варто замінювати щиру молитву лише традиційним частуванням.

Чому субота називається "М'ясопусною"?