Победительницей "Мисс Украина-Вселенная 2020" стала киевлянка Елизавета Ястремская. Она проявила себя в сложный 2020 год и представит Украину на финале конкурса, который из-за пандемии коронавируса перенесли на первую половину 2021 года.

Глава конкурса Анна Филимонова и Оргкомитет присвоили титул "Мисс Украина-Вселенная 2020" киевлянке Елизавете Ястремской, которая в 2019 году уже участвовала в конкурсе и тогда стала "І Вице-мисс Украина-Вселенная". Об этом говорится на официальном сайте конкурса красоты.

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Организаторы отмечают, что Елизавета прекрасно зарекомендовала себя в течение 2020 года. Она одержала победу на международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, основала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов Elza. Ястремская активно развивает себя, как духовно, так и физически, сочетает интенсивные тренировки в спортзале с медитативными практиками. Девушка изучает основы философии и мироздания в Индии.

"Сказать, что я невероятно счастлива – ничего не сказать! О титуле "Мисс Украина-Вселенная" я мечтала с детства, несколько раз пыталась реализовать эту мечту. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. в прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул "I Вице-мисс Украина-Вселенная 2019". А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь", – поделилась Елизавета.

Что известно о "Мисс-Украина-Вселенная 2020"

Елизавета Ястремская – киевлянка, родилась в многодетной семье. У нее есть два брата и сестра. Девушка свободно владеет английским и французским языками, изучает немецкий. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

Среди хобби девушки был визаж, а также она закончила школу телеведущих. Елизавета работала моделью и успела украсить обложки изданий L'Officiel, "Натали", "Лиза".

"Мисс Украина-Вселенная 2020" Елизавета Ястремская: смотрите видео онлайн