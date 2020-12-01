Украинская модель с мировым именем Алла Костромичева продемонстрировала новый роскошный образ. Звезда позировала в миниплатье и покорила поклонников смелыми фотографиями.

Алла Костромичева опубликовала новые фотографии на своей странице в инстаграме. Известная украинская модель продолжает покорять поклонников роскошными образами. Звезда не устает удивлять сеть и каждый раз демонстрирует новые аутфиты из фотосессий.

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Образ Аллы Костромичевой

Модель позировала в новой фотосъемке и снялась на фоне хорошей локации. Алла Костромичева предстала в черном миниплатье со вставкой из разноцветных блесток на груди. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру знаменитости. Образ дополнял золотистый рукав, который Алла надела отдельно от платья.

Наряд звезда соединила с коричневыми кожаными ботфортами. Уши модели украшали лаконичные длинные серьги с камнями.

Алла Костромичева уложила волосы легкими локонами, что придало look нежности и женственности. Также она сделала едва заметный макияж. Модель подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила блеском, сделав акцент на натуральной красоте.



Алла Костромичева / Instagram / @alla



Алла Костромичева / Instagram / @alla