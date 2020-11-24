В этом году знаменитая актриса украинского происхождения Мила Йовович стала многодетной мамой. Девятимесячную дочь Озиан звезда не скрывает от поклонников, поэтому растрогала сеть новым фото, на котором показала, как кормит кроху.

Дочери 44-летней Милы Йовович растут артистичными и не стесняются камер. 13-летняя Эвер уже начала модельную и актерскую карьеру, однако, похоже, девочка не станет единственным звездным ребенком голливудской знаменитости. Самая молодая девятимесячная Озиан с первых недель жизни вызывает восхищение у 3,6-миллионной аудитории в Инстаграме. Актриса порадовала поклонников новым домашним фото с крохой.

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Забавное фото Милы Йовович с младшей дочкой

Мила Йовович сфотографировалась с младшей дочкой на руках. Без косметики она предстала в домашнем образе, надев широкую белую майку. Актриса стремится быть максимально откровенной с фанами и демонстрирует, что быть мамой троих детей – непросто. Об этом свидетельствует беспорядок, попавший в кадр, что, похоже, отнюдь не смущает звезду.

На камеру знаменитость накормила дочь Озиан, которая жадно пила молоко из бутылочки. Счастливое выражение лица девочки контрастировало с эмоциями истощенной Милы Йовович, что выглядело очень забавно.

"Моя обезьянка и я", – подписала фото актриса. Кроме того, звездная мамочка показала самую младшую дочь вблизи. Искренние кадры умилили более 160 тысяч пользователей.