Чудо Михайла: что нельзя делать в этот праздник

19 сентября верующие вспоминают чудо, которое совершил Архангел Михаил в городе Колоссы, в народе этот праздник называют – чудо Михайла. У этого дня есть свои традиции и запреты, которые поступили к нам от наших предков.

Чудо Михаила является одним из самых известных праздников, в этот день чествуют архангела Михаила. В народном воображении украинцев этот архангел предстает воином-защитником, который взвешивает на весах добрые и плохие поступки людей. А еще он является покровителем столицы Украины – Киева, ведь именно он изображен на киевском гербе, отмечает 24 канал.

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Согласно древним преданиям, когда-то неподалеку от античного города Иерополь целебный источник. Рядом с ним христианин Архип построил храм в благодарность Михаилу, потому что он исцелил его дочь от немоты. Но местным идолопоклонникам не понравился этот храм и решили разрушить его, объединив две горные реки, и затопив потоком воды эту местность.

Архип начал молиться к Михаилу и он пришел на помощь, от удара его меча образовалась щель, через которую вытекла вода и храм уцелел. Город, где произошло это чудо, впоследствии начали называть Хонех, что означает "трещина, отверстие".

Запреты в праздник Михайлово чудо / Источник "Смотри. Инфо"

Что нельзя делать на Михайлово чудо

В чуде Михайла видят защиту христианской церкви. Считается, что в этот день наши предки старались соблюдать пост, посещать церковь и делать добрые дела ближним.