Ежегодно 21 ноября христиане отмечают большой православный праздник, посвященный архангелу Михаилу и всем небесным силам. Какие есть народные приметы и традиции в этот день – читайте далее.

Праздник называется Собор архистратига Михаила. Собор означает соединение всех святых Ангелов, которых возглавляет Михаил – вождь Небесных сил. Имя Михаил означает "Подобный Богу". Святой Михаил является самым главным архангелом, который борется с темными силами. Об этом сообщает 24 канал.

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Православные верующие почитают архангела Михаила, ведь он защищает смертных перед лицом Всевышнего. В Украине еще во времена Киевской Руси почитали святого Михаила – он был покровителем князей, изображавших архангела на гербах Киева. Во времена Гетманщины традицию чествования святого переняли казаки. Они считали святого Михаила олицетворением справедливости, победы добра над злом и борьбы за правду.

21 ноября отмечают день архангела Михаила

История празднования дня архангела Михаила

По древним преданиям, когда-то сатана был августейшим из небесных духов, за что он и был назван Люцифером. Но со временем у него появились самолюбие, надменность и злоба, и он увлек этим многих других духов. Архангел Михаил собрал войско благочестивых ангелов и выступил на войну против сатаны и его ангелов.

Коварный сатана не удержался и был сброшен вместе со своим войском на землю. Архангел Михаил с тех пор не перестает и дальше бороться за славу Творца, за дело спасения рода человеческого.

В народном воображении архангел Михаил изображается мужественным рыцарем, который побеждает все темные силы на земле. Именно поэтому, когда гремит гром, наши предки говорили: это архистратиг Михаил ведет войну с чертями. А еще говорят: где бы ни спрятался нечестивый – стрела архангела найдет его везде.

Праздник в 2020 году приходится на субботу

Традиции празднования Михаила

Традиционно после празднования Михаила через неделю начинается Филипповка – рождественский пост, который длится 40 дней. Поэтому по украинским традициям, на Михаила весь стол должен быть накрыт мясными блюдами. По примете, чем больше дома будет гостей, тем богаче у хозяев будет следующий год.

К столу в этот день надо подавать холодец из говядины или свинины. Первыми за стол должны сесть мужчины. Детям в этот день надо давать мед и фрукты, чтобы они были счастливыми и здоровыми в следующем году.

Гостям в этот день готовили чай из семи трав. К чаю пекли пироги – в одном из которых запекали монетку. Если кусочек с монетой попадется одинокой девушке – в следующем году выйдет замуж. Замужней женщине – следовало в следующем году ждать ребенка. Одинокому юноше монета предсказывала удачу, а женатому мужчине – богатство.

У молодых девушек, которые хотели выйти замуж, в этот день существовали обряды. Именно 21 ноября девушки просили помощи у святого Михаила, принося к его иконе, в знак благодарности, пирог испеченный собственноручно из муки, купленной в среду, пятницу или субботу. Поговаривают, что и в самом деле после этого ритуала у девушки в ближайшее время появлялся жених.

По поверью, 21 ноября люди получают своеобразное вознаграждение за прожитый год – согласно их поступкам. Совершал добрые поступки – получишь добро, плохие – попадешь в беду или неприятную ситуацию.

Народные приметы на Михаила

– Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

– Если будут стоять густые туманы, то такая погода продержится до зимнего Николая.

– Если Михаил дождем служит – добрую и сухую весну гадает.

– Иней – на большие снега, а туман – на оттепель.

– День на Михаила пасмурный и на деревьях иней – к хорошему урожаю.

– От Михаила зима морозы кует.

– Если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная и красная.

Что нельзя делать 21 ноября