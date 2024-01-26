С Международным днем таможенника: самые искренние картинки-поздравления с профессиональным праздником
26 января отмечается ежегодный профессиональный праздник – Международный день таможенника. В 1952 году был создан Совет таможенного сотрудничества. Уже год спустя, 26 января, организация провела свою первую конференцию.
Тогда собрались представители 17 стран Европы. Со временем, в 1994 году, Совет таможенного сотрудничества был переименован во Всемирную таможенную организацию. В ее состав входит 183 страны, в том числе Украина. Наше государство присоединилось в 1992 году.
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По случаю Международного дня таможенника 24 Канал публикует подборку поздравлений в картинках. Таможенники, искренне поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем удачи на работе!
Международный день таможенника: поздравления в картинках