В начале мая этого года состоялся первый суд по делу Меган Маркл против таблоида Mail on Sunday. Жена принца Гарри обвинила издание во вмешательстве в личную жизнь, но проиграла слушания. Теперь она заплатит средству массовой информации 87 тысяч долларов.

На днях стало известно, что Меган согласилась выплатить 87 тысяч долларов расходов своего оппонента для подготовки к защите, что в итоге не будут использовать в ходе дела. Об этом сообщает издание Insider.

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Сейчас Маркл вместе с адвокатами готовится к следующему слушанию по делу против британских таблоидов. Бывшая герцогиня делает все для того, чтобы не рассекречивать имена друзей, которые согласились анонимно дать показания в ее защиту.

На одном из заседаний адвокат Меган случайно сказал фамилию ее приятеля, который уже давал показания. Однако судья запретил всем присутствующим разглашать эту информацию и делиться ею со СМИ. Жена принца Гарри убеждена, что Mail on Sunday стремится все-таки обнародовать данные показания ради коммерческой выгоды.

Издатель Associated Newspapers угрожает опубликовать имена пяти женщин, которые год назад решили пообщаться с американскими СМИ на условиях анонимности. Таким образом они стремились защитить меня от издевательств в британских таблоидах,

– рассказала Меган Маркл в новом заявлении в суд.

Она отметила, что издание не хочет отвечать перед судом, поэтому имеет целью отвлечь внимание от этого дела.

Что известно об обвинениях Меган Маркл против издания Mail on Sunday?

В октябре 2019 года, еще будучи членом королевской семьи, Меган Маркл подала иск в суд на британский таблоид Mail on Sunday. Жена принца Гарри обвинила средство массовой информации в незаконном использовании конфиденциальной информации. Причиной этого стала публикация личного письма, которое Меган писала своему отцу.

Первое заседание по этому делу состоялось 1 мая 2020 года. Из-за карантина слушание проходило в дистанционном режиме. На нем суд частично отклонил обвинения бывшей герцогини. Она отметила, что сокрытие некоторых частей ее письма было "нечестным" и издание хотело опубликовать оскорбительные истории, касающиеся Меган. Однако судья отметил, что такие обвинения не являются обоснованными должным образом, поэтому не могут использоваться в деле.

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Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/97659-markl-oplatit-87-tysyach-dollarov-v-kachestve-izderzhki.html