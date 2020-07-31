На початку травня цього року відбувся перший суд у справі Меган Маркл проти таблоїду Mail on Sunday. Дружина принца Гаррі звинуватила видання у втручанні в особисте життя, але програла слухання. Тепер вона заплатить засобу масової інформації 87 тисяч доларів.

Днями стало відомо, що Меган погодилася виплатити 87 тисяч доларів витрат свого опонента для підготовки до захисту, що в результаті не використовуватимуть в ході справи. Про це повідомляє видання Insider.

До теми Меган Маркл програла перший суд з британським таблоїдом: деталі

Наразі Маркл разом із адвокатами готується до наступного слухання у справі проти британських таблоїдів. Колишня герцогиня робить все для того, щоб не розсекречувати імена друзів, які погодилися анонімно дати свідчення на її захист.

На одному із засідань адвокат Меган випадково сказав прізвище її приятеля, який вже давав свідчення. Проте суддя заборонив усім присутнім розголошувати цю інформацію та ділитися нею із ЗМІ. Дружина принца Гаррі переконана, що Mail on Sunday прагне все-таки оприлюднити дані свідчення заради комерційної вигоди.

Видавець Associated Newspapers погрожує опублікувати імена п'яти жінок, які рік тому вирішили поспілкуватися з американськими ЗМІ на умовах анонімності. Таким чином вони прагнули захистити мене від знущань в британських таблоїдах,

– розповіла Меган Маркл у новій заяві до суду.

Вона зазначила, що видання не хоче відповідати перед судом, тому має на меті відволікти увагу від цієї справи.

Що відомо про звинувачення Меган Маркл проти видання Mail on Sunday?

У жовтні 2019 року, ще будучи членом королівської сім'ї, Меган Маркл подала позов до суду на британський таблоїд Mail on Sunday. Дружина принца Гаррі звинуватила засіб масової інформації у незаконному використанні приватної інформації. Причиною цього стала публікація особистого листа, який Меган писала своєму батькові.

Перше засідання у цій справі відбулося 1 травня 2020 року. Через карантин слухання проходило в дистанційному режимі. На ньому суд частково відхилив звинувачення колишньої герцогині. Вона зазначала, що приховування деяких частин її листа було "нечесним" і видання хотіло опублікувати образливі історії, які стосуються Меган. Проте суддя наголосив, що такі звинувачення не є обґрунтовані належним чином, тому не можуть використовуватися у справі.

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Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/97659-markl-oplatit-87-tysyach-dollarov-v-kachestve-izderzhki.html