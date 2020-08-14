В Украине насчитывается более 400 тысяч пасечников. В среднем один украинец потребляет примерно 1,1 килограмм меда. Ежегодно на экспорт наши пчеловоды отправляют от 38 до 60 тысяч тонн. Правда, мед бывает очень разным.

Что такое бортный (дикий) мед и чем от отличается от обычного, в праздник Медового Спаса рассказывает 24 канал.

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В Украине в последние годы насчитывается от 400 до 500 тысяч пчеловодов. В общем 97,7-98,2% меда – это продукция частных хозяйств, только 2,3-1,8% – сельскохозяйственных предприятий. У одного пасечника в среднем насчитывается 50-100 пчелосемей. Правда, последние годы наблюдается положительная тенденция: молодые пчеловоды увеличивают свои хозяйства до более 300 пчелосемей. Есть в нашей стране и такие пчеловоды, которые занимают добычей дикого меда. Более ста семей в селах Ровненской и Житомирской областей и два семейства на Киевщине занимаются бортничеством – добычей дикого меда. Этой традиции более 1500 лет.

Что такое бортничество? Это название происходит от слова " борть ". Так называется выбитая в стволе живого дерева камера, похожая на естественное дупло, где селится пчелиный рой.

Дикие медоносные пчелы сохранились до наших дней только благодаря усилиям бортников. В наше время крупные дуплистые дерева, пригодные для заселения ими, в полесских лесах почти отсутствуют. Бортевые пчелы является необходимым элементом лесных экосистем, они играют большую роль в ее жизни, опыляя растения, поэтому мы стараемся ради их сохранения,

– говорит куратор Национального проекта "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении", который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда Влада Литовченко.



Вкусный бортный мед / Фото Вышгородского историко-культурного заповедника

Различия бортного меда от пасечного:

Такой мед терпкий, более ароматный и насыщеннее, чем из улья, ведь настоянный на дикорастущих цветах лесов и лугов. Борти цепляют в гуще леса на высоте от 4 до 15 метров. Благодаря чему пчелы собирают мед от первых цветений до поздних цветов.

Этот вид меда дорогой и дефицитный, поскольку его мало производится. Если из улья пчеловод может взять до 35 килограммов меда за сезон, то с борта – только 5-7, изредка до 10.

Вкусовые качества дикого меда существенно отличается от того, что дают пчелы с приусадебных пасек. Ведь современные технологии позволяют использовать для улья искусственную вощину, которая содержит парафин – определенная часть которого попадает в продукт. В бортном меде сохраняются свойства почти всех продуктов пчеловодства.

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У бортного меда сложнее и интереснее вкус, который раскрывается не сразу. Это благодаря тому, что в бортях сами пчелы строят соты, благодаря чему в дикий мед попадает большое количество полезных побочных продуктов пчеловодства : маточное молочко, вещества, присущие растениям, из которых собиралась пыльца, полезные элементы из воска и прополиса, нектар.

: маточное молочко, вещества, присущие растениям, из которых собиралась пыльца, полезные элементы из воска и прополиса, нектар. Бортный мед сложно приобрести. Его добывают в небольшом количестве, преимущественно для собственного потребления, или на подарок. Литр такого меда стоит от 250 гривен, тогда как подсолнечный можно приобрести и за 75 гривен.

Из бортного меда наши предки варили крепкие меды к праздникам и медовый квас, ситу (водный раствор меда) для повседневного употребления. Продукты бортничества широко использовались в народной медицине и имеют большие перспективы в современной фармакологии,

– отмечает ведущий научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Т. Рыльского НАНУ, Галина Бондаренко.

В 2018 году бортничество как традиционный промысел был включен в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.