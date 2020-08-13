14 августа верующие празднуют первый Спас, который называют Медовым или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Что можно и нельзя делать в Медовый Спас – читайте дальше.

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Макавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Макавеев олицетворяют как символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей, информирует 24 канал.

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Мак у украинцев имеет сакральный статус. Ранее, им осыпали дом "от всего плохого". После освящения букеты несли домой и клали возле иконок и хранили до весны, как оберег. Некоторые зимой мак использует для кутьи на Рождество, а на Благовещение ранее засушенные цветы девушки вплетали в волосы.

14 августа празднуют Маковея или Медовый Спас

Праздник также называют Медовым Спасом, потому что в это время наступает период сбора меда из ульев. Поэтому для тех, кто имеет свой мед, считается обязательным его посвятить, чтобы в следующем году иметь еще больший "урожай".

Что можно делать на Маковея

В этот день можно купаться. Говорят, что купание на Медовый Спас оздоравливает людей и придает им силы. Уже после Маковея купаться нельзя, ведь вода становится холоднее.

Освященным маком можно посыпать углы комнат. Таким образом хозяева дома смогут защитить свою семью от нечистой силы. Цветы из освященного букета можно оставлять высыхать под иконой. К букету можно класть также бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, а также различные травы: базилик, мяту, тимьян, любисток и другие.

На Медового Спаса хозяйки должны испечь блины с медом и булки с маком. Считалось, что первая ложка меда имела особые свойства – в народе говорили, кто ее съест, то какое желание не загадает, оно обязательно сбудется.

Положите головку мака новорожденному ребенку под подушку, чтобы он весь год был здоровым.

На Маковея надо помогать вдовам и обездоленным людям.

На Медовый Спас хозяйки должны печь блины с медом

Что нельзя делать на Маковея

На Медовый Спас нельзя никому желать зла, ведь ваши негативные помыслы вернутся к вам сторицей.

На Маковея начинается Успенский пост, поэтому желательно воздержаться от еды. Рекомендуется в этот день употреблять сырые фрукты и овощи, орехи, мед, сухофрукты и хлеб.

На Маковея также нельзя громко говорить и шумно праздновать. Дело в том, что громкие звуки пугают пчел, а именно в этот день они собирают мед.

Также в этот день нельзя убирать в доме и работать в огороде, ведь это религиозный праздник. Все работы надо завершить накануне.

Приметы на Маковея 14 августа