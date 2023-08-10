На Маковея или Медовый Спас начинается Успенский пост, который еще называют "Спасовкой". Он продлится в течение двух недель и закончится в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Какая история Медового Спаса и интересные традиции – знает 24 Канал.

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В этот день церковь вспоминает 7 ветхозаветных мучеников Маккавеев, погибших в 166 году до нашей эры. Праздник так называется из-за зерен мака, которые становятся спелыми до сих пор.

История Медового Спаса

Праздник появилось в Украине из Византии, где отмечали его еще в IX веке. Поговаривали, что история этого дня ведет начало из Константинополя, в котором была ужасная эпидемия.

Для решения проблемы из церкви Святой Софии вынесли часть креста с распятием Сына Божия и освятили им все водоемы и колодцы. Случилось чудо – эпидемия ушла из Константинополя.

Недаром Медовый Спас называется Спас на воде. В этот день освящают воду в храмах, проходят крестные ходы к источникам воды.

В древности на Спаса также чистили и святили новые колодцы. Люди сами купались в святой воде и купали скот. Предки считали, что так можно избавиться от всех болезней.

Традиции Медового Спаса

В этот день в храм люди приходят святить так называемые "маковейчики" – букеты из полевых цветов, мяты, чабреца, васильков. Главным атрибутом являются маковые головки. "Маковейчики" хранили в доме, чтобы уберечь семью от проблем.



Маковейчик / Фото Pixabay

Некоторые посыпали вход в дом зернышками мака, чтобы плохие люди не наведывались к ним. Букеты должны были делать только женщины.

В церквях принято святить воду и мед. Его оставляли в храмах как пожертвование. Считалось, что если употребить 1 ложку меда, запросите 3 глотками освященной воды, то человек не будет болеть весь год.



Мед / Фото Кондитерская "2 зайца"

На Медовый Спас женщины пекли пироги, блины или вареники с маком.

Существовала особая давняя традиция чистить колодцы. Ведь наши предки верили в силу воды. У колодца ставили 2 стола, покрытые праздничными скатертями. На один клали хлеб-соль и свечу, на другой – свечу, освященную воду и кутью. После посвящения вокруг колодца сажали деревья и запихивали в землю веточки.