На Маковія або Медовий Спас починається Успенський піст, який ще називають "Спасівкою". Він триватиме протягом двох тижнів та закінчиться на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Яка історія Медового Спасу та цікаві традиції – знає 24 Канал.

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Цього дня церква згадує 7 старозавітних мучеників Маккавеїв, які загинули у 166 році до нашої ери. Свято так називається через зернята маку, які стають спілими до цього часу.

Історія Медового Спаса

Свято з'явилося в Україні з Візантії, де відзначали його ще з IX столітті. Подейкували, що історія цього дня бере початок із Константинополя, у якому була жахлива епідемія.

Для розв'язання проблеми з церкви Святої Софії винесли частину хреста із розп'яттям Сина Божого й освятили ним все водойми й колодязі. Сталося диво - епідемія пішла з Константинополя.

Недаремно Медовий Спас має іншу назву – Спас на воді. Цього дня освячують воду в храмах, відбуваються хресні ходи до джерел води.

У давнину на Спаса також чистили та святили нові колодязі. Люди самі купалися у святій воді та купали худобу. Предки вважали, що так можна позбутися всіх хвороб.

Традиції Медового Спаса

У цей день до храму люди приходять святити так звані "маковійчики" – букети з польових квітів, м'яти, чебрецю, волошок. Головним атрибутом є макові головки. "Маковійчики" зберігали в домі, аби вберегти родину від негараздів.



Маковійчик / Фото Pixabay

Деякі посипали вхід до будинку зернятками маку, щоб погані люди не навідувалися до них. Букети повинні були робити лише жінки.

У церквах заведено святити воду та мед. Його залишали в храмах як пожертву. Вважалося, що якщо вжити 1 ложку меду, запити 3 ковтками освяченої води, то людина не буде хворіти весь рік.



Мед / Фото Кондитерська "2 зайці"

На Медового Спаса жінки пекли пироги, млинці чи вареники з маком.

Існувала особлива давня традиція чистити колодязі. Адже наші пращури вірили в силу води. Біля криниці ставили 2 столи, вкриті святковими скатертинами. На один клали хліб-сіль й свічку, на інший – свічку, освячену воду та кутю. Після посвяти, навколо колодязя садили дерева та запихали в землю гілочки.