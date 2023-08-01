Этот христианский праздник охватывает три составляющие: Медового, Яблочного и Орехового Спаса. Каждое из которых имеет свое значение. Когда эти виды Спаса состоятся в 2023 году – знает 24 Канал.
Узнайте первым Праздники, которые будут отмечать в августе: будет ли выходной на День Независимости
Какие бывают виды Спаса
Медовый Спас, или Маковия приходится на старт Успенского поста. Именно тогда мы отмечаем Макавейских мучеников, придерживавшихся иудейской веры и не ставших язычниками. В народе говорят на этот праздник – Маковия, или Макотрус.
Яблочный Спас совершается в один день с Преображением Господним. Наши предки в этот день следили за облаками. Суть события – в появлении Иисуса Христа ученикам и искренней благодарности Богу за спелые плоды.
Ореховый Спас отмечают после Успения Богородицы на следующий день. На этот праздник не действует пост, а в храмах освящают орехи. Заканчивается период с жатвой. Хлеб выпекают из нового урожая и тоже святят.
Когда празднуют Спаса в 2023 году
В этом году Спас будут отмечать так, как всегда.
- Медовый Спас – 14 августа.
- Яблочный Спас – 19 августа.
- Ореховый Спас – 29 августа.
А вот уже в 2024 году, когда будет действовать новый церковный календарь, будем иметь другие даты:
- Медовый Спас – 1 августа.
- Яблочный Спас – 6 августа.
- Ореховый Спас – 16 августа.