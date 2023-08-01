Этот христианский праздник охватывает три составляющие: Медового, Яблочного и Орехового Спаса. Каждое из которых имеет свое значение. Когда эти виды Спаса состоятся в 2023 году – знает 24 Канал.

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Какие бывают виды Спаса

Медовый Спас, или Маковия приходится на старт Успенского поста. Именно тогда мы отмечаем Макавейских мучеников, придерживавшихся иудейской веры и не ставших язычниками. В народе говорят на этот праздник – Маковия, или Макотрус.

Яблочный Спас совершается в один день с Преображением Господним. Наши предки в этот день следили за облаками. Суть события – в появлении Иисуса Христа ученикам и искренней благодарности Богу за спелые плоды.

Ореховый Спас отмечают после Успения Богородицы на следующий день. На этот праздник не действует пост, а в храмах освящают орехи. Заканчивается период с жатвой. Хлеб выпекают из нового урожая и тоже святят.

Когда празднуют Спаса в 2023 году

В этом году Спас будут отмечать так, как всегда.

Медовый Спас – 14 августа.

Яблочный Спас – 19 августа.

Ореховый Спас – 29 августа.

А вот уже в 2024 году, когда будет действовать новый церковный календарь, будем иметь другие даты: