Масленица имеет довольно давнее происхождение. В народном календаре он символизирует окончание зимы и призыв весны. В церковном же обозначает неделю, которая заканчивается Прощенным воскресеньем.
К теме Масленица 2023: когда начинается и сколько длится, интересные традиции праздника
Именно в последний день недели верующие должны очистить свою душу в канун пасхального поста. Поэтому Масленица сопровождается рядом обычаев и традиций. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Масленицей в прозе и стихах для всей семьи.
Поздравления с Масленицей в стихах для родных и близких
Шум сегодня не утихнет,
Улица людьми полна!
К нам веселая и солнечная
Масленица пришла!
И хотелось бы мне
В этот еще зимний день,
Пожелать Вам любви,
Здоровья и добра!
Пусть солнце светит постоянно!
С Масленицей Вас!
Поздравления с Масленицей для родных и близких / Фото Pinterest
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Этот праздник к нам идет
Ранней весной,
Сколько радостей несет
Он всегда с собой!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Аромат блинов
Прекрасный и праздничный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Громко, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней – Великий пост,
Пора молиться.
С Масленицей Вас,
Мира на все время!
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С Масленицей поздравляю,
Вкусных блинов желаю!
Счастье вам, по делам успеха,
Светлая, добрая и искреннего смеха!
Мирного небо над головой,
Чтобы проблемы потекли далеко рекой!
Очень крепкого здоровья,
Веры и надежд с любовью!
Хорошие поздравления с Масленицей в прозе
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
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В этот прекрасный день хочу пожелать вам мира и покоя. Пусть лучи солнца всегда освещают ваше сердце. Крепкого здоровья, изобилия, добра и счастья! Простите меня! С Масленицей!
Масленица 2023: поздравления для самых родных в прозе и стихах / Фото Pinterest
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Поздравляю с праздником души и тела – Масленицей! Пусть тело насладится вкусной едой, а душа очистится от угрызений совести. Берегите свет и любовь в себе! Всего лучшего и мирного неба!
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Пусть Масленица принесет мир в ваш дом! Чтобы с наступлением весны Украина победила в войне, как добро побеждает зло! Больше света в жизни! Безграничного счастья, чистого как хрусталь здоровья, семейного уюта! Поздравляю с Масленицей!
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Желаем вам на Масленицу счастья и радости! Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и надеждой к лучшему. Желаем жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. С праздником вас!
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Поздравляю с Масленицей! Пусть зима заберет с собой все, что заставляло плакать и переживать! А чтобы весна своим цветом и теплым ветром принесла в дома свет, добро и счастье!
Поздравления в стихах и прозе с Масленицей / Фото unsplash.com