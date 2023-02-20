Масленица имеет довольно давнее происхождение. В народном календаре он символизирует окончание зимы и призыв весны. В церковном же обозначает неделю, которая заканчивается Прощенным воскресеньем.

К теме Масленица 2023: когда начинается и сколько длится, интересные традиции праздника

Именно в последний день недели верующие должны очистить свою душу в канун пасхального поста. Поэтому Масленица сопровождается рядом обычаев и традиций. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Масленицей в прозе и стихах для всей семьи.

Поздравления с Масленицей в стихах для родных и близких

Шум сегодня не утихнет,

Улица людьми полна!

К нам веселая и солнечная

Масленица пришла!

И хотелось бы мне

В этот еще зимний день,

Пожелать Вам любви,

Здоровья и добра!

Пусть солнце светит постоянно!

С Масленицей Вас!



Поздравления с Масленицей для родных и близких / Фото Pinterest

***

Этот праздник к нам идет

Ранней весной,

Сколько радостей несет

Он всегда с собой!

Ледяные горы ждут,

И снежок сверкает,

Санки с горок вниз бегут,

Смех не умолкает.

Аромат блинов

Прекрасный и праздничный,

На блины друзей зовем,

Будем есть их вместе.

Громко, весело пройдет

Сырная Седмица,

А за ней – Великий пост,

Пора молиться.

С Масленицей Вас,

Мира на все время!

***

С Масленицей поздравляю,

Вкусных блинов желаю!

Счастье вам, по делам успеха,

Светлая, добрая и искреннего смеха!

Мирного небо над головой,

Чтобы проблемы потекли далеко рекой!

Очень крепкого здоровья,

Веры и надежд с любовью!

Хорошие поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

***

В этот прекрасный день хочу пожелать вам мира и покоя. Пусть лучи солнца всегда освещают ваше сердце. Крепкого здоровья, изобилия, добра и счастья! Простите меня! С Масленицей!



Масленица 2023: поздравления для самых родных в прозе и стихах / Фото Pinterest

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Поздравляю с праздником души и тела – Масленицей! Пусть тело насладится вкусной едой, а душа очистится от угрызений совести. Берегите свет и любовь в себе! Всего лучшего и мирного неба!

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Пусть Масленица принесет мир в ваш дом! Чтобы с наступлением весны Украина победила в войне, как добро побеждает зло! Больше света в жизни! Безграничного счастья, чистого как хрусталь здоровья, семейного уюта! Поздравляю с Масленицей!

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Желаем вам на Масленицу счастья и радости! Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и надеждой к лучшему. Желаем жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. С праздником вас!

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Поздравляю с Масленицей! Пусть зима заберет с собой все, что заставляло плакать и переживать! А чтобы весна своим цветом и теплым ветром принесла в дома свет, добро и счастье!



Поздравления в стихах и прозе с Масленицей / Фото unsplash.com

Автор: Ольга Бомко