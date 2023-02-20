Масляниця має досить давнє походження. У народному календарі воно символізує закінчення зими та закликання весни. Натомість у церковному позначає тиждень, який закінчується Прощеною неділею.
До теми Масляна 2023: коли розпочинається та скільки триває, цікаві традиції свята
Саме в останній день тижня віряни мають очистити свою душу напередодні великоднього посту. Тому Масляниця супроводжується низкою звичаїв та традицій. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Масляною у прозі та віршах для всієї сім’ї.
Привітання з Масляною у віршах для рідних і близьких
Шум сьогодні не вщуха,
Вулиця людьми повна!
До нас весела й сонячна
Масляна прийшла!
І хотілося б мені
У цей ще зимовий день,
Побажати Вам любові,
Здоров'я та добра!
Нехай сонце світить повсякчас!
З Масницею Вас!
Привітання з Масляною для рідних та близьких / Фото Pinterest
***
Це свято до нас йде
Ранньою весною,
Скільки радощів несе
Воно завжди з собою!
Крижані гори чекають,
І сніжок виблискує,
Санки з гірок вниз біжать,
Сміх не замовкає.
Аромат млинців
Чудовий і святковий,
На млинці друзів кличемо,
Будемо їсти їх разом.
Гучно, весело пройде
Сирна Седмиця,
А за нею – Великий піст,
Час, щоб молитися.
З Масляною Вас,
Миру Повсякчас!
***
З Масницею вітаю,
Смачних млинців бажаю!
Щастя вам, у справах успіху,
Світла, добра та щирого сміху!
Мирного неба над головою,
Щоб негаразди потекли далеко рікою!
Дуже міцного здоров'я,
Віри й надій з любов'ю!
Гарні привітання з Масляною у прозі
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
***
У цей чудовий день, хочу побажати вам миру та спокою. Нехай промені сонця завжди освітлюють ваше серце. Міцного здоров’я, достатку, добра та щастя! Пробачте мені! З Масляною!
Масляна 2023: привітання для найрідніших у прозі та віршах / Фото Pinterest
***
Вітаю зі святом душі та тіла – Масляною! Нехай тіло насолодиться смачною їжею, а душа очиститься від докорів сумління. Бережіть світло та любов в собі! Усього найкращого та мирного неба!
***
Нехай Масляна принесе мир у ваш дім! Щоб із настанням весни Україна перемогла у війні, як добро перемагає зло! Більше світла в житті! Безмежного щастя, чистого як кришталь здоров'я, сімейного затишку! Вітаю з Масляною!
***
Бажаємо вам на Масницю щастя та радості! Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом та надією на краще. Бажаємо життя солодкого та смачного, як млинці з медом. Зі святом вас!
***
Вітаю з Масляною! Нехай зима забере зі собою все, що змушувало плакати та переживати! Натомість – щоб весна своїм квітом та теплим вітром принесла у домівки світло, добро та щастя!
Привітання у віршах і прозі з Масляною / Фото unsplash.com