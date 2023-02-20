Масляниця має досить давнє походження. У народному календарі воно символізує закінчення зими та закликання весни. Натомість у церковному позначає тиждень, який закінчується Прощеною неділею.

До теми Масляна 2023: коли розпочинається та скільки триває, цікаві традиції свята

Саме в останній день тижня віряни мають очистити свою душу напередодні великоднього посту. Тому Масляниця супроводжується низкою звичаїв та традицій. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Масляною у прозі та віршах для всієї сім’ї.

Привітання з Масляною у віршах для рідних і близьких

Шум сьогодні не вщуха,

Вулиця людьми повна!

До нас весела й сонячна

Масляна прийшла!

І хотілося б мені

У цей ще зимовий день,

Побажати Вам любові,

Здоров'я та добра!

Нехай сонце світить повсякчас!

З Масницею Вас!



Привітання з Масляною для рідних та близьких / Фото Pinterest

***

Це свято до нас йде

Ранньою весною,

Скільки радощів несе

Воно завжди з собою!

Крижані гори чекають,

І сніжок виблискує,

Санки з гірок вниз біжать,

Сміх не замовкає.

Аромат млинців

Чудовий і святковий,

На млинці друзів кличемо,

Будемо їсти їх разом.

Гучно, весело пройде

Сирна Седмиця,

А за нею – Великий піст,

Час, щоб молитися.

З Масляною Вас,

Миру Повсякчас!

***

З Масницею вітаю,

Смачних млинців бажаю!

Щастя вам, у справах успіху,

Світла, добра та щирого сміху!

Мирного неба над головою,

Щоб негаразди потекли далеко рікою!

Дуже міцного здоров'я,

Віри й надій з любов'ю!

Гарні привітання з Масляною у прозі

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

У цей чудовий день, хочу побажати вам миру та спокою. Нехай промені сонця завжди освітлюють ваше серце. Міцного здоров’я, достатку, добра та щастя! Пробачте мені! З Масляною!



Масляна 2023: привітання для найрідніших у прозі та віршах / Фото Pinterest

***

Вітаю зі святом душі та тіла – Масляною! Нехай тіло насолодиться смачною їжею, а душа очиститься від докорів сумління. Бережіть світло та любов в собі! Усього найкращого та мирного неба!

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Нехай Масляна принесе мир у ваш дім! Щоб із настанням весни Україна перемогла у війні, як добро перемагає зло! Більше світла в житті! Безмежного щастя, чистого як кришталь здоров'я, сімейного затишку! Вітаю з Масляною!

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Бажаємо вам на Масницю щастя та радості! Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом та надією на краще. Бажаємо життя солодкого та смачного, як млинці з медом. Зі святом вас!

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Вітаю з Масляною! Нехай зима забере зі собою все, що змушувало плакати та переживати! Натомість – щоб весна своїм квітом та теплим вітром принесла у домівки світло, добро та щастя!



Привітання у віршах і прозі з Масляною / Фото unsplash.com

Автор: Ольга Бомко