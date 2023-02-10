Масленицу празднуют в течение недели перед Великим постом. В наше время это прекрасная возможность, чтобы собраться всей семьей, налепить вареников и приготовить блины, простить друг другу образы и пожелать благополучия, отмечает 24 канал.

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Когда начинается Масленица в 2023 году

В дохристианские времена Масленицу отмечали в период весеннего равноденствия. Однако с приходом христианства празднование было перенесено на более ранний период.

Масленица не имеет фиксированной даты празднования, поскольку праздник зависит от даты празднования Пасхи. Чтобы рассчитать дату, нужно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделя непосредственно Масленицы.

В этом году Масленица продлится с 20 по 26 февраля и завершится в канун Пасхального поста.

Когда в Украине праздную Масленицу 2023 / Фото "ТамТур"

Как появился праздник Масленица

Первое упоминание о празднике "Масленица" датируется IV веком нашей эры. Праздник активно отмечался не только в период язычества, но и после принятия христианства в 988 году. Славяне не отказались полностью от давних традиций праздника, а объединили их с христианством и наполнили новыми обычаями. Итак, первоначальное сакральное значение праздника превратилось просто в неделю вкусности и веселья.

В наше время Масленица стала последним этапом подготовки к Великому посту. За это время верующие должны простить своих ближних и примириться с ними.

Масленица 2023 - значение и традиции праздника, дата празднования / Фото из открытых источников

Традиции Масленицы по дням

Понедельник – "Встреча".

В этот день принято приглашать к себе домой гостей. На столе должны быть вкусности, в частности, вареники с сыром и творожные запеканки. Также именно в понедельник заканчивались последние приготовления площадей к празднованию. Хозяйки выпекали первый блин и отдавали его бедным, чтобы вспомнили души усопших родственников.

Вторник – "Заигрывание".

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Не замужем молодежь собиралась, чтобы пообщаться, прокатиться на санях и присмотреться друг к другу. Во время такого веселья можно было найти себе пару.

Среда – "Лакомка".

В середине Масленицы было заведено зятям ходить в гости к своим тещам. Теща в этот день была ласкова к зятю и готовила ему блюдо под названием "телин блин". Считалось, что чем лучше будет теща к зятю, тем лучше будут отношения ее дочери с новой семьей, а чтобы семья жила в мире и мире, зять обязательно должен был сделать теще комплимент.

Четверг – "Разгуляй".

С этого дня все рабочие дела дома прекращались и Масленица переходила от семейного праздника к общему. Люди выходили на площадь, чтобы повеселиться, они пели, танцевали и играли в разные игры. А вот работать было строго запрещено.

Пятница – "Теща на блине".

В этот день зять звал тещу к себе в гости, чтобы угостить ее разными вкусностями. Это помогало наладить семейные отношения. По традиции лакомства до прихода матери ада ее дочь – жена зятя. Теща приходила не сама, а брала с собой подруг, чтобы похвастаться перед ними, за которого доброго человека выдала свою дочь.

Суббота – "Посиделки золовки".

В субботу молодые невесты приглашали в гости золовок – родственниц и сестер мужчины. Девушки собирались провести время вместе, пообщаться и поесть блинов.

Воскресенье – "Прощенное воскресенье или провода".

Накануне Великого поста люди пытались извиниться перед всеми, кого могли обидеть, и отвечали друг другу: "Бог простит и я прощаю". Также шли в церковь, чтобы помолиться и исповедоваться о своих грехах.

Прощенное воскресенье – последний день, когда можно употреблять продукты животного происхождения. Поэтому хозяйки готовят блины с начинками по собственному вкусу. Например, это могут быть сладкие блинчики с маком или сыром, или соленые – с грибами и мясом.