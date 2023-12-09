Категорически отказывается: известное имя ведущего, с которым Маша Ефросинина не выйдет на одну сцену

Маша Ефросинина может стать ведущей новогоднего корпоратива, но при определенных условиях. Известно, какой гонорар она требует и с кем отказывается работать.

СМИ уже узнали, сколько будет стоить компаниям пригласить именитую украинскую звезду к себе на праздник. Однако на корпоративе часто хочется видеть и ведущих.

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Условия для выступления на празднике от Ефросининой

На новогодний корпоратив можно пригласить звездную ведущую Машу Ефросинину. Известно, что знаменитость требует гонорар в размере 9 тысяч евро (более 350 тысяч гривен).

В то же время ведущая наотрез отказывается работать с коллегой – Владимиром Остапчуком. В прессе подозревают, что все из-за скандала с высказываниями о депиляции женщин.

А вот заказать, чтобы вечер вели вместе Ефросинина и Остапчук не получится – звездная ведущая категорически отказывается работать с Остапчуком,

– пишут в "Главком".

Ефросинина не раз высказывалась об Остапчуке

Маша Ефросинина резко высказалась о Владимире Остапчуке, Позитиве и Буше, когда те отметились сексистскими заявлениями о женской депиляции. Тогда она назвала подобных мужчин "вылупками" и подчеркнула, что каждая девушка имеет право на собственные решения: бриться, беременеть и так далее.

Также ведущая назвала шоумена "лжецом": она вспомнила, как Владимир обманул ее в интервью. Тогда он рассказал Ефросининой о счастливой супружеской жизни, когда на самом деле был на грани развода.

За шоумена тем временем вступалась его девушка Екатерина Полтавская. Она обвинила Ефросинину в лицемерии как после сексистского скандала, так и из-за браслетов Cartier на интервью с Аней Тринчер.