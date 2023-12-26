С Днем ангела, Марии: трогательные поздравления с праздником в картинках
Сегодня в Украине большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы, который отмечается на второй день после Рождества. Также 26 декабря – День ангела Марии.
Это имя достаточно популярно в Украине, ведь принадлежит матери Иисуса Христа. Кроме того, за год Марии отмечают много именин, однако сегодня – один из самых главных праздников.
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По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления в картинках. Марии, желаем вам всегда дарить свет людям, даже в такое сложное для Украины время. Сохраняйте в своем сердце любовь, заботу, доброту и искренность. Не давайте злу затмить душу.
Сохраняйте поздравления и присылайте их родным людям, ведь теплые слова всегда согревают сердце. Проведите этот светлый праздник вместе!