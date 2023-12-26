С Днем ангела, Марии: трогательные поздравления с праздником в картинках

Сегодня в Украине большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы, который отмечается на второй день после Рождества. Также 26 декабря – День ангела Марии.

Это имя достаточно популярно в Украине, ведь принадлежит матери Иисуса Христа. Кроме того, за год Марии отмечают много именин, однако сегодня – один из самых главных праздников.

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По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления в картинках. Марии, желаем вам всегда дарить свет людям, даже в такое сложное для Украины время. Сохраняйте в своем сердце любовь, заботу, доброту и искренность. Не давайте злу затмить душу.

Сохраняйте поздравления и присылайте их родным людям, ведь теплые слова всегда согревают сердце. Проведите этот светлый праздник вместе!

День ангела Марии: поздравления в картинках

День ангела Марии / Фото ICTV

День ангела Марии / Фото "Свято.Топ"

День ангела Марии / Фото Rivne Media

День ангела Марии / Фото Rivne Media

День ангела Марии / Фото Telegraf

День ангела Марии / Фото maximum.fm

День ангела Марии / Фото "Украина live"

День ангела Марии / Фото "Новости live"

День ангела Марии / Фото lux.fm

День ангела Марии / Фото lux.fm