Американская актриса британского происхождения Джиллиан Андерсон стала звездой в сериале "Корона" от Netflix в роли Маргарет Тэтчер. Ее новая роль привлекла немалое внимание СМИ, поэтому ее пригласили стать героиней журнала Porter.

Автором новых снимков 54-летней актрисы стала американская художница Лиз Коллинз. Стилистом образов для фотосессии стала Maya Zepinic, которая подобрала Джиллиан Андерсон вещи таких премиальных марок как Bottega Veneta, Petar Petrov, Le 17 Septembre, Ninety Percent, Gucci, Michael Kors, Le Kasha, Jimmy Choo и Aeyde. Уютные свитера, теплые пальто, трендовые топы и обувь – все это можно взять на заметку для весенне-летних образов, которые продемонстрировала актриса.

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Съемка состоялась в доме, где на кадрах можно увидеть красивую игру теней от закатного солнца.



Джиллиан Андерсон в глянце Porter / Porter, Лиз Коллинз

В интервью для глянца актриса призналась, что перед тем, как исполнять роль Маргарет Тэтчер в сериале "Корона" 4 сезон, она прочитала много литературы и посмотрела много видео, чтобы перенять дикцию и движения знаменитого политика Великобритании.

"У нее была особая интонация, когда она разговаривала с ее мужем Денисом, и у нее была другая интонация, когда она разговаривала с Кабинетом министров. Также она по-другому разговаривала и шутила с министрами, а во время разговоров на партийных конференциях у нее была склонность немного поднять настроение и немного проповедовать. Я хотела получить баланс всего этого, а не слишком увлекаться использованием разных версий ее голоса для разных сцен", – рассказала Андерсон.

Джиллиан Андерсон в глянце Porter: фото / Porter, Лиз Коллинз



Несмотря на то, что она была лучшим кандидатом на роль премьер-министра страны, режиссер сериала – Питер Морган – обсуждал с актрисой эту роль лишь во время съемочного процесса. Еще подписав контракт, пара взяла за правило не обсуждать ее сцены преждевременно – и им двоим от этого было комфортно. Также, несмотря на либеральные взгляды Джиллиан, она не во всем соглашается с политикой консервативной Тэтчер, и особенно из-за того, что ее действия не всегда нравились самим британцам, в частности, ее семье.