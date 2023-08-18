Спасовский букет: из каких трав собирают "маковейчик" – интересные идеи в фото

18 августа 2023, 20:33
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19 августа христиане отмечают Яблочный Спас. По традиции накануне празднования украинцы делают букет под названием "маковейчик". Он создается из разных цветов и трав, каждый из которых имеет особое значение. Затем букет освящают в церкви вместе с фруктами.

В народе верят, что Спасовский букет принесет здоровье для семьи и позаботится об их благополучии. Такой букет лучше собрать своими руками. 24 Канал узнал, из каких трав собирают букет и подготовил подборку с фото.

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С каких трав собирают букет

Важным элементом каждого "маковичка" является спелая головка мака.

В общем, в таком букете должно быть 17 трав и цветов, в частности:

  • мята;
  • полынь;
  • овес, пшеница или рожь;
  • душица;
  • зверобой;
  • бессмертник;
  • бархатцы;
  • васильки;
  • подсолнечник;
  • рута;
  • донник;
  • горечавка;
  • любисток;
  • чертополох;
  • тысячелистник;
  • цикорий и другие.

В букет добавляют и дары природы: насаженные на палочки яблоки, груши, сливы. Или можно нести эти фрукты освящать в корзине, которую дополняют свечами и зеленью. Букет связывают красной лентой, а корзину накрывают Спасовским полотенцем.

Как сделать букет – идеи в фото

Нет выработаны правила "правильного маковичка". В разных регионах украинцы добавляют свои элементы. В букете можно также встретить любисток, будячок, васильки, цикорий и георгины. Или же овощи, фрукты и зелень.


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей


Идеи букета на Спаса / Фото из соцсетей

Что потом делают с букетом

Освященный букет нужно целый год хранить в доме, ведь считается, что он защищает от нечисти, а членов семьи оберегает от болезней и неприятностей.

Также сбор с освященных маковых коробочек иногда вешают над входной дверью дома, чтобы уберечь ее от недобрых людей.

Автор: Марія Бондар