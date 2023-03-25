Как подчеркнуть свою красоту: трендовые макияжи на весну 2023

Мода на макияж не стоит на месте и продолжает эволюционировать! Уже в 2023 году ожидаем более раскрепощенного и стильного макияжа, что позволит нам выразить свою индивидуальность и неповторимость.

Но какие акценты будут в тренде этого сезона? Будут ли в тренде блестящие губы, цветные стрелы на глазах или акцент на бровках? 24 Канал делится всеми секретами.

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Цветные стрелки

Цветные стрелки – отличный способ подчеркнуть индивидуальный стиль. Экспериментируйте со стрелками, смело используйте разнообразные цвета, ведь именно они придают вашему образу неповторимый шарм и красоту. Пусть ваш макияж станет еще ярче и эффектнее благодаря цветным стрелкам!

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Цветная стрелка / Фото Pinterest

Серебро

Серебро – отличный выбор для добавления блеска и стиля вашему макияжу. Серебряные акценты – стрелки или подводки в углу глаза, могут придать вашему образу особый шарм и привлекательность. Этот тренд отлично подходит как для повседневного макияжа, так и вечернего. Так что не стесняйтесь экспериментировать с серебром и придавать блеск своему образу!



Серебро в макияже / Фото Pinterest

Акцент на губы

Масковой режим мог быть причиной того, что мы не обращали достаточно внимания на наши губы, но в 2023 году это меняется. Яркие оттенки губ возвращаются в моду, позволяя выразить нашу индивидуальность и стиль через уста.



Акцент на губы / Фото Pinterest

Освещенные брови

В 2023 году неожиданно в моду врывается тенденция к освещению бровей. Яркие оттенки и неожиданные цветовые комбинации на бровках означают, что визуальный образ может быть не только стильным, но и неповторимым. Такая мода открывает множество возможностей для тех, кто любит экспериментировать со своим внешним видом. Однако, как и в любой моде, важно соблюдать разумные границы и сохранять гармонию в образе. Поэтому освещенные брови могут стать отличным дополнением образа, если это сделать с благоразумием и профессиональным подходом.



Светящиеся брови / Фото Pinterest

Блеск

Блеск – это яркий акцент в нашей жизни, который является неотъемлемой частью стиля уже несколько сезонов: на губах, глазах, скулах. Все блестит и переливается на весеннем солнышке, ну красота же?



Блеск в макияже / Фото Pinterest

Автор: Марта Полищук