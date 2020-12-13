71-летний философ и культуролог Роман Кись умер во Львове в ночь с 12 на 13 декабря. Причиной смерти стал коронавирус, который ученому не удалось побороть.

Во Львове от коронавируса умер известный философ и культуролог Роман Кись. Ему был 71 год. О смерти ученого сообщили близкие, опубликовав прощальные сообщения на его странице в фейсбуке.

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Сын львовского философа Зорян Кись 9 декабря сообщил, что отец оказался в больнице из-за осложнения от коронавируса. "Прошу о ваших молитвах и хороших мыслях о моем папе. Сегодня его положили в больницу. Поддержка людей ему всегда очень помогает. Он борец", – признался сын культуролога.

Днем 13 декабря он написал, что отца не стало. Родные хотели "многолюдное прощание, которое он заслужил", однако при нынешних условиях это невозможно.

"Это друг моего папы. Ночью ковид забрал его. Мы должны были встретиться, он так хотел поговорить со мной о том, что не мог сказать на камеру", – поделилась музыкант и певица Соломия Чубай.

Реакция сети на смерть Романа Кися

Знакомые и близкие философа отмечают, что Роман Кись поддерживал бойцов на Востоке, выступал за равноправие и защищал права ЛГБТ-сообщества и был по-настоящему свободным мужчиной.