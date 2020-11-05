Во время карантина людям больше всего не хватает путешествий и отдыха за рубежом. Поэтому на помощь киноманам приходят режиссеры, которые настолько мастерски показали кадры в лентах, что зрители получают эстетическое наслаждение от картинки. Певица Джамала назвала 4 проекта о путешествиях, от которых она не могла оторваться.

Джамала призналась, что часто именно фильмы и сериалы вдохновляют людей на путешествия, поскольку в них есть скрытая реклама, которая заманивает зрителей. И даже это не заставляет артистку отказаться от просмотра новинок кино, о чем она откровенно рассказала поклонникам в инстаграме.

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"Готова делиться с вами своими открытиями. Почему я люблю кино? Ну, кроме того, что это красиво, – из-за содержания, визуального наслаждения... Так это еще и возможность путешествовать! Уже давно не секрет, что через фильмы нам "продают" города, интересные места, кафе, одежда и многое другое... Да, часто кино – это дорогая реклама, но от этого любить их не перестаю", – рассказала Джамала и назвала 4 ленты, которые ее покорили.

"Эмили в Париже" (2020)

"Сериал" Эмили в Париже", о котором я писала в прошлый раз, великолепно "продал" Chanel. Оказалось, это был официальный партнер сериала – береты и юбки, и в целом почти все образы Эмили были от Chanel. Читала, что выросли продажи бренда после выхода сериала. И это значительные суммы, скажу я вам", – поделилась Джамала.

Лента получила бешеную популярность в сети, ведь зрители увидели интересные романтические приключения американки Эмили Коллинз, которая неожиданно переезжает во Францию. Девушка, не зная языка, должна быстро привыкнуть к современным ритмам жизни французов и показать результаты по маркетингу на своей новой должности. И все это она сочетает с развлечениями, поиском друзей и избранников.

Но не только легкий сюжет покоряет зрителей. В сериале показали невероятную атмосферу Парижа, поэтому после просмотра кажется, будто вы побывали в романтической столице Франции.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер сериала

"Талантливый мистер Рипли" (1999)

А если вы стремитесь попасть в Италию, Джамала предлагает пересмотреть психологический триллер "Талантливый мистер Рипли". В центре сюжета окажется Том Рипли, который нет ничего, кроме умения невероятно играть на рояле и входить в доверие людям. Однажды он случайно получает задание от богатого американца: вернуть его сына в США. Приехав в Италию, главный герой быстро привыкает к роскошной жизни, что не хочет терять. Поэтому Том начинает врать, и сперва невинный обман превращается в уголовные преступления и даже убийство.

"Кроме того, что фильм с невероятным сюжетом, а в ролях – молодые Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Мэтт Дэймон, Кейт Бланшетт, я просто обалдела от того, как красиво показана Италия. Можно заново влюбиться в нее, если вы там уже были. И оказаться там, если в реальной жизни еще не удалось побывать,

– добавила Джамала.

"Талантливый мистер Рипли": смотрите трейлер к фильму

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"Королевский гамбит" (2020)

Окунуться в США в эпоху 1950-х можно благодаря сериалу "ход королевы". Именно эту ленту Стивен Кинг назвал лучшей в 2020 году, поэтому колоритность и динамичный сюжет точно не оставят никого равнодушным.

Сериал рассказывает о сироте Бет, которая попадает в детский приют после смерти матери в автокатастрофе. Девочка сразу находит два увлечения, которые не исчезнут из ее жизни: любовь к шахматам и транквилизаторам. Благодаря препаратам гениальная Бет могла без доски играть партии и придумывать новые ходы. Быстро она получает доход и популярность, а следовательно потребности ее тоже растут.

Тоже многое нам "продает". Кстати, 18+. Очень интересный сюжет. Сериал смотрится на одном дыхании!

– прокомментировала Джамала.

"Ход королевы": смотрите трейлер сериала

"Дьявол всегда здесь" (2020)

Фильм невероятно изображает межвоенный период, когда Вторая Мировая только закончилась, а Вьетнамская война еще не началась. В центре событий окажутся жители штата Огайо, которые по-своему переживают последствия травм и разгара преступности.

"Кошмар и ужас! Сначала кажется, что долго тянется, но сюжетная линия невероятна! И, конечно, финал!"– анонсировала Джамала.

"Дьявол здесь": смотрите трейлер фильма