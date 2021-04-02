С первых шагов мы засыпаем вместе с детской сказкой, а в подростковом возрасте из них часто узнаем о светлом чувстве любви. Книги – это не только источник знаний, но и опыт, который мы приобретаем и шагаем дальше. В Международный день детской книги предлагаем вам литературу, которая заставит задуматься не только детей.

"Антонич від А до Я", Данило Ильницкий



"Антонич від А до Я" Данила Ильницкого / Фото с сайта "Книгарня Є"

Фигуру Богдана Игоря Антонича изучают все дети Украины в рамках школьной программы. Но как и большинство публичных лиц, о нем дети знают лишь то, что подает "стройная" биография. А вот во что он одевался, как сочинял свои стихи, какие у него были хобби и как его воспитывали – знают единицы. Интересная и абсолютно с новым вздохом история рассказывает о главных моментах жизни мужчины "с солнцем в кармане", которые и стали определяющими в его жизни и творчестве. Книга прекрасно также подойдет в подарок не только детям, но и взрослым.

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"Мануэль и Диди", Эрвин Мозер



"Мануэль и Диди" Эрвина Мозера / Фото с сайта "ВСЛ"

Австрийский писатель Эрвин Мозер давно находится в списке лучших детских писателей и сказочников современности. Комплект из двух книг "Мануэль и Диди. Большая книга маленьких мышиных приключений" и "Мануэль и Диди. Вторая большая книга маленьких мышиных приключений" уже давно завоевали любовь у юных поклонников. В них рассказывается о двух мышатах, жизнь которых полна невероятных приключений. Книги прекрасно подойдут маленьким деткам, ведь их особенно будут привлекать короткие тексты и очаровательные иллюстрации.

"36 и 6 котов", Галина Вдовиченко

"36 и 6 котов" Галины Вдовиченко / Фото с сайта "ВСЛ"

Однажды вечером в госпоже Креповой, против ее желания, поселились 36 и 6 бездомных кошек. Женщина и ее племянник Стас не были рады таким хвостатым друзьям, но ее сердце смогла растопить кошка-сфинкс Баронесса. Они даже не могли себе представить, чем обернется вторжение 36 взрослых котиков и 6 маленьких в их небольшое жилище. Мы убеждены, что книга украинского автора сможет поднять настроение не только детям, но и взрослым.

"Маргаритка, мой цветок", Кристин Нестлингер

"Маргаритка, мой цветок" Кристин Нестлингер / Фото с сайта Yakaboo

Австрийская детская писательница решила рассказать в своей книге о 14-летней девочке Маргарите-Марии Закмайер, которая ненавидит уроки физкультуры. У нее пышные формы, из-за чего ужасно комплексует. На фоне семейных проблем между родителями, девочка растет с собственными страхами и неуверенностью, а в 17 познает совершенно новое ощущение – симпатию сразу от двух ребят. Интересная подростковая книга сможет ярко продемонстрировать, что чувствуют дети на самом деле и о чем боятся говорить родителям.

"Как две капли воды", Иоанна Ягелло

"Как две капли воды" Иоанны Ягелло / Фото с сайта Yakaboo

Немного грустная, но остро социальная подростковая книга польского автора рассказывает о двух подружках – Анне и Нине, которые просто "не разлей вода". У них есть общие тайны и совместные планы на будущее, но в один момент их дороги расходятся, когда они вместе не могут поступить в лицей. Нина борется там за свое место, в то время как Анна "пасет задних". Но несмотря на успешность первой, Анна впоследствии никак не может понять, почему Нина, которая талантливее, решает уйти из этого мира навсегда…

"Гарри Поттер", Джоан Роулинг

Серия книг "Гарри Поттер" Джоан Роулинг / Фото с сайта Yakaboo

И куда же без вечной классики, которую читали в детстве как родители, так уж и их подрастающие дети? Британская писательница Джоан Роулинг, которая сейчас является одной из самых богатых авторов мира, смогла создать уникальную и замечательную серию книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Комплект из семи книг рассказывает об удивительном мире волшебников и школе "Хогвартс" в частности, где учится и познает мир главный герой. У него есть важное назначение, которое на протяжении всех книг заставляет его бороться со злом в лице "того, кого нельзя называть".

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"Мой дедушка был черешней", Нанетти Анджела

"Мой дедушка был черешней" Нанетти Анджелы / Фото с сайта "ВСЛ"

"Книга – возвращение в детство" – именно так можно описать волшебную историю мальчика Тонино, в которой каждый сможет узнать себя. Он рассказывает о семейных буднях с мамой и папой, которые нечасто его понимают. В его рассказе также есть "городские" бабушка и дедушка, а есть "сельские" – те люди, которые смогли открыть ему весь клад эмоций, что может пережить ребенок. Именно о них мальчик нежно и взволнованно рассказывает на протяжении книги.

"Белые мухи", Максим Рыльский

"Белые мухи" Максима Рыльского / Фото с сайта "ВСЛ"

Книга с многочисленными красивыми иллюстрациями прекрасно подойдет для самых маленьких читателей. Авторы, адаптировавшие книгу, смогли "разбить" стихотворение классика украинской литературы о снеге, знакомое не одному поколению. На фоне иллюстраций дети вместе с родителями веселятся и познают радость зимы, как самой прекрасной поры в году.

"JavaScript для детей", Ник Морган

"JavaScript для детей" Ника Морган / Фото с сайта Yakaboo

Пока информационные технологии быстро захватывают мир, замену профессиональным специалистам составляют подрастающие школьники. Такая сфера деятельности каждый раз больше приковывает внимание детей, поэтому для них и создали веселое пособие по вступлению в основы программирования. Там школьники узнают, как работать со строками, массивами и циклами, инструментами DOM и jQuery и другими секретами профессии. После прочтения книги ребенок сразу вдохновится для создания собственных интересных программ.

"Джордж", Люси Хокинг, Стивен Хокинг, Кристоф Гальфар

"Джордж" Люси Хокинг, Стивен Хокинг, Кристоф Гальфар / Фото с сайта Yakaboo

А для совсем любознательных предлагаем окунуться не в мир, а Вселенную неизведанных вещей, которые трудно постичь умом маленькому читателю. Знаменитый физик Стивен Хокинг вместе с дочерью Люси создали подборку из 6 книг, в которых рассказали о самых интересных загадках Вселенной, а также о научных фактах, которые подаются в веселом ключе. Гарантируем, что после прочтения этих книг школьник станет самым авторитетным мальчиком или девочкой в классе в области физики.