З перших кроків ми засинаємо разом з дитячою казкою, а в підлітковому віці з них часто дізнаємось про світле почуття кохання. Книги – це не лише джерело знань, а й досвід, який ми набуваємо і крокуємо далі. У Міжнародний день дитячої книги пропонуємо вам літературу, яка змусить задуматись не лише дітей.

"Антонич від А до Я", Данило Ільницький



"Антонич від А до Я" Данила Ільницького / Фото із сайту Книгарні "Є"

Постать Богдана Ігоря Антонича вивчають усі діти України в рамках шкільної програми. Але як і більшість публічних осіб, про нього діти знають лише те, що подає "струнка" біографія. А от у що він одягався, як складав свої вірші, які у нього були хобі та як його виховували – знають одиниці. Цікава та абсолютно з новим подихом історія розповідає про головні моменти життя чоловіка "із сонцем в кишені", які і стали визначальними у його житті та творчості. Книга чудово також підійде у подарунок не лише дітям, а й дорослим.

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"Мануель і Діді", Ервін Мозер



"Мануель і Діді" Ервіна Мозера / Фото із сайту "ВСЛ"

Австрійський письменник Ервін Мозер давно перебуває у списку найкращих дитячих письменників та казкарів сучасності. Комплект із двох книг "Мануель і Діді. Велика книга маленьких мишачих пригод" та "Мануель і Діді. Друга велика книга маленьких мишачих пригод" вже давно завоювали любов у юних прихильників. У них розповідається про двох мишенят, життя яких сповнене неймовірних пригод. Книги чудово підійдуть меншим діткам, адже їх особливо приваблюватимуть короткі тексти і чарівні ілюстрації.

"36 і 6 котів", Галина Вдовиченко



"36 і 6 котів" Галини Вдовиченко / Фото із сайту "ВСЛ"

Одного вечора в пані Крепової, попри її бажання, оселилось 36 і 6 котів-безхатьків. Жінка та її племінник Стас не були раді таким хвостатим друзям, але її серце змогла розтопити киця-сфінкс Баронеса. Вони навіть не могли собі уявити, чим обернеться вторгенням 36 дорослих котиків і 6 маленьких у їхнє невелике помешкання. Ми переконані, що книжка української авторки зможе підняти настрій не лише дітям, а й дорослим.

"Маргаритко, моя квітко", Кристин Нестлінґер



"Маргаритко, моя квітко" Кристин Нестлінґер / Фото із сайту Yakaboo

Австрійська дитяча письменниця вирішила розповісти у своїй книзі про 14-річну дівчинку Маргариту-Марію Закмайєр, яка ненавидить уроки фізкультури. Вона має пишні форми, через що страшенно комплексує. На тлі сімейних проблем між батьками, дівчинка росте з власними страхами та невпевненістю, а в 17 пізнає абсолютно нове відчуття – симпатію одразу від двох хлопців. Цікава підліткова книга зможе яскраво продемонструвати, що відчувають діти насправді і про що бояться говорити батькам.

"Як дві краплі води", Йоанна Ягелло



"Як дві краплі води" Йоанни Ягелло / Фото із сайту Yakaboo

Дещо сумна, але гостро соціальна підліткова книга польської авторки розповідає про двох подруг-дівчаток – Анну та Ніну, які просто "не розлий вода". У них є спільні таємниці та спільні плани на майбутнє, але в один момент їхні дороги розходяться, коли разом не можуть вступити до ліцею. Ніна виборює там своє місце, в той час як Анна "пасе задніх". Але незважаючи на успішність першої, Анна згодом ніяк не може зрозуміти, чому Ніна, яка є талановитішою, вирішує піти з цього світу назавжди…

"Гаррі Поттер", Джоан Роулінг



Серія книг "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг / Фото із сайту Yakaboo

І куди ж без вічної класики, яку читали в дитинстві як батьки, так вже і їхні підростаючі діти? Британська письменниця Джоан Роулінг, яка наразі є однією з найбагатших авторок світу, змогла створити унікальну та чудову серію книг про юного чарівника Гаррі Поттера. Комплект із семи книг розповідає про дивовижний світ чарівників та школу "Хогвартс" зокрема, де навчається та пізнає світ головний герой. У нього є важливе призначення, яке впродовж усіх книг змушує його боротись зі злом в особі "Того, кого не можна називати".

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"Мій дідусь був черешнею", Нанетті Анджела



"Мій дідусь був черешнею" Нанетті Анджели / Фото із сайту "ВСЛ"

"Книжка-повернення в дитинство" – саме так можна описати чарівну історію хлопчика Тоніно, у якій кожен зможе впізнати себе. Він розповідає про сімейні будні з мамою і татом, які не часто його розуміють. У його оповіді також є "міські" бабусь і дідусь, а є "сільські" – ті люди, які змогли відкрити йому увесь скарб емоцій, що може пережити дитина. Саме про них хлопчик ніжно і схвильовано розповідає впродовж книги.

"Білі мухи", Максим Рильський



"Білі мухи" Максима Рильського / Фото із сайту "ВСЛ"

Книга з численними красивими ілюстраціями чудово підійде для найменших читачів. Автори, які адаптували книгу, змогли "розбити" вірш класика української літератури про сніг, знайомий не одному поколінню. На тлі ілюстрацій діти разом з батьками веселяться і пізнають радість зими як найчарівнішої пори в році.

"JavaScript для дітей", Нік Морган



"JavaScript для дітей" Ніка Морган / Фото із сайту Yakaboo

Поки інформаційні технології швидко захоплюють світу, заміну професійним спеціалістам складають підростаючі школярі. Така сфера діяльності щоразу більше приковує увагу дітей, тому для них і створили веселий посібник зі вступу до основ програмуванням. Там школярі дізнаються, як працювати з рядками, масивами та циклами, інструментами DOM та jQuery та іншими секретами професії. Після прочитання книги дитина одразу надихнеться для створення власних цікавих програм.

"Джордж", Люсі Гокінґ, Стівен Гокінґ, Кристоф Ґальфар



"Джордж" Люсі Гокінґ, Стівена Гокінґ, Кристофа Ґальфара / Фото із сайту Yakaboo

А для зовсім допитливих пропонуємо поринути не у світ, а Всесвіт незвіданих речей, які важко осягнути розумом маленькому читачу. Знаменитий фізик Стівен Гокінґ разом із донькою Люсі створили добірку із 6 книг, у яких розповіли про найцікавіші загадки Всесвіту, а також про наукові факти, які подаються у веселому ключі. Гарантуємо, що після прочитання цих книг школяр стане найавторитетнішим хлопцем або дівчинкою у класі в галузі фізики.