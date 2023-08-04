Хорошие, как родная мать: лучшие тещи по знаку зодиака

Не все мужчины имеют хорошие отношения с тещей. Некоторым вообще не поворачивается язык назвать ее мамой. Тем временем другим можно позавидовать: у них прямо-таки идеальная теща.

По словам астрологов, лучшие тещи – Козероги, Тельцы, Весы и Рыбы. Их зятьям очень повезло, передает 24 Канал.

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Козерог

Представительницы этого знака зодиака имеют хорошие отношения с зятьями. В частности, заботятся о них и принимают в качестве родного ребенка. Такую тещу не грех назвать мамой.

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Телец

Родившиеся под этим знаком спокойны, они терпеть не могут ссор. В основном не лезут в супружескую жизнь дочери, а выбирают политику максимального невмешательства.

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Весы

Как известно, этот знак зодиака всегда стремится к балансу. Хотя всем сердцем любит собственную дочь, однако не желает влезать в семейную жизнь и ссоры. Для нее очень важна справедливость.

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Рыбы

По словам астрологов, рожденные под этим созвездием на первое место ставят семью. Им очень важно иметь хорошие отношения, в частности с зятем. Так что Рыбы с легкостью примут мужчину, который будет искренне любить их дочь.

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