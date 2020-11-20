Голливудская актриса Дженнифер Энистон в свой 51 год выглядит фантастически и смело щеголяет стройной фигурой в обтягивающих нарядах. Для рекламного кампейна звезда примерила лосины и топы и покорила фанов новыми кадрами.

Американская актриса является давней поклонницей правильного питания и здорового образа жизни. Именно это помогает ей иметь роскошное тело и каждый раз поражать поклонников природной красотой. Дженнифер Энистон решила пропагандировать собственные ценности совместно с известной маркой Vital Proteins и стала лицом новой рекламной кампании бренда, объявив об этом в инстаграм-профиле.

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Голливудская звезда призналась, что сама инициировала сотрудничество с Vital Proteins, так как много лет употребляет их продукцию. Однако актриса не только снялась в ярком кампейне, но и получила должность главного креативного директора марки.

"Я так рада объявить, что присоединяюсь к Vital Proteins в качестве главного креативного директора. Несколько лет назад я начала регулярно употреблять Vital Proteins. Поэтому, когда появилась возможность стать частью бренда, я ухватилась за нее. Я всегда была поклонницей ухода за собой изнутри, и я счастлива поделиться с вами важностью приема коллагена", – написала Дженнифер Энистон.

Новая фотосессия Дженнифер Энистон

Для съемки знаменитость выбрала наиболее комфортную одежду. Она позировала в спортивных лосинах из черного цвета с высокой талией и коротких топах. На коврике для занятия йогой Дженнифер Энистон позировала в сером топе и тонких бретелях, который прекрасно подчеркивал бюст звезды. Для пробежки она подобрала белый топ с завязкой на груди, который выглядел не менее эффектно в сочетании с черными лосинами.

Актриса собрала волосы в пучок. Такая легкая прическа придала ее образу обольстительность. Внешность она дополнила нежным дневным макияжем, а из аксессуаров выбрала только лаконичные серьги. Стоит отметить, что роскошное тело Дженнифер Энистон не осталось без внимания поклонников и мировой прессы.



Дженнифер Энистон в лосинах и топе / Фото Vital Proteins



Дженнифер Энистон в лосинах и топе / Фото Vital Proteins