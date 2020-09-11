Популярная украинская певица Alyosha недавно в третий раз стала мамой. Артистка наслаждается каждым мгновением материнства и проводит время вместе с детьми. Исполнительница поделилась яркой фотографией, которую сделала во время прогулки с друзьями.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) принадлежит к тем женщинам украинского шоу-бизнеса, которые любят делиться с поклонниками яркими моментами из семейной жизни. Она часто рассказывала о беременности, когда носила под сердцем дочку, а теперь делится с многотысячной аудиторией подписчиков на личной инстаграм-странице счастливыми мгновениями, которые навсегда останутся в памяти.

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Alyosha показала прогулку с дочкой и мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. В теплый осенний день семья отправилась в парк, где насладилась общим времяпрепровождением.

Образ Alyosha

Для прогулки звездная мама выбрала удобную и одновременно стильную одежду. Она позировала перед камерой в черных обтягивающих лосинах, футболке и коричневом кардигане. Такой наряд знаменитости соединила с белыми кроссовками, которые актуальны в этом сезоне. Хотя после родов прошло не так много времени, однако Alyosha уже в прекрасной форме и демонстрирует прекрасную фигуру.

Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Пока тепленько, зелено и папа своих девочек выгуливает,

– написала Alyosha.