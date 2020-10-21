46-летний вокалист группы ТНМК Фагот вместе с любимой Ольгой Навроцкой заболел коронавирусом. Певец и дизайнер уже две недели борются с недугом. Они признались, что все начиналось как сильный грипп, однако изо дня в день паре становилось хуже.

Только вчера, 20 октября, Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) объявил, что больной на коронавирус. Артист лечится уже более двух недель, поэтому болезнь постепенно отступает. Вместе с ним заразилась любимая дизайнер Ольга Навроцкая. Она рассказала о лечении и симптомах COVID-19 в интервью для JetSetter.

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Первым симптомы коронавируса почувствовал Фагот – кашель, температура 37,4. Музыкант сразу же решил сделать снимок легких. Они были чистыми. Тогда пара начала употреблять ударные дозы витаминов C, D и цинка, пить много теплой воды, как посоветовал врач. Сейчас у певца пропало обоняние, а Ольги Навроцкой присутствуют мышечные спазмы и она чувствует слабость.

Должен признаться, сомнений в том, что это COVID-19 не было. Первые дни нас ломало как при сильном гриппе. У нас вторая неделя и мы не расслабляемся,

– подчеркнула избранница Фагота.

Знаменитая пара подчеркивает, что следует обращаться к хорошему врачу немедленно, как только почувствовали симптомы COVID-19. Дизайнер не советует паниковать и изучать течение болезни у других, ведь у каждого коронавирус протекает индивидуально. Кроме того, по ее словам, не стоит спешить с компьютерной томографией, ведь это лишнее облучение.

"КТ следует делать только тогда, когда в этом действительно есть необходимость и лучше на второй неделе болезни", – поделилась Ольга Навроцкая.