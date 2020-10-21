46-річний вокаліст гурту ТНМК Фагот разом з коханою Ольгою Навроцькою захворів на коронавірус. Співак і дизайнерка вже два тижні борються з недугою. Вони зізнались, що все починалось як сильний грип, однак з дня у день парі ставало гірше.

Лише вчора, 20 жовтня, Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) оголосив, що хворий на коронавірус. Артист лікується вже понад два тижні, тому хвороба поступово відступає. Разом з ним заразилась кохана дизайнерка Ольга Навроцька. Вона розповіла про лікування та симптоми COVID-19 в інтерв'ю для JetSetter.

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Першим симптоми коронавірусу відчув Фагот – кашель, температура 37,4. Музикант одразу ж вирішив зробити знімок легенів. Вони були чистими. Тоді пара почала вживати ударні дози вітамінів C, D і цинку, пити багато теплої води, як порадив лікар. Зараз у співака пропав нюх, а Ольга Навроцька має м'язові спазми і відчуває слабкість.

Маю зізнатися, сумнівів у тому, що це COVID-19 не було. Перші дні нас ламало як при сильному грипі. У нас другий тиждень і ми не розслабляємося,

– наголосила обраниця Фагота.

Знаменита пара наголошує, що варто звертатись до хорошого лікаря негайно, як тільки відчули симптоми COVID-19. Дизайнерка не радить панікувати і вивчати перебіг хвороби в інших, адже у кожного коронавірус протікає індивідуально. Крім того, за її словами, не варто поспішати з комп'ютерною томографією, адже це зайве опромінення.

"КТ варто робити тільки тоді, коли в цьому дійсно є необхідність і краще на другому тижні хвороби", – поділилась Ольга Навроцька.