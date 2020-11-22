Страсти на реалити-шоу "Холостячка" не утихают. В 5 выпуске проекта, который состоялся в пятницу, 20 ноября, возник конфликт между Александром и Андреем Рыбаком, которые дружили еще задолго до участия в шоу. Однако "Холостячка" для обоих стала настоящим испытанием. Повлияла ли она на дружбу между мужчинами – читайте далее.

Александр Эллерт дал откровенное интервью изданию "Караван историй", в котором рассказал о личной жизни, работе, а также не обошел вниманием дружбу со своим конкурентом на проекте" Холостячка " Андреем Рыбаком.

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Участник "Холостячки" об участии в проекте с другом

Александр признался, что в реальной жизни у него не было любовных треугольников так, как это получилось на проекте "Холостячка".

Когда ты понимаешь, что другу нравится какая-то девушка, ты не борешься за нее. Нет никакого соперничества. Я с Андреем решили пойти на проект в один день, не сговариваясь,

– поделился мужчина.

Александр рассказал, что он обсуждал "Холостячку" в офисе с коллегами. Затем опубликовал инстаграм-сторис, пометил "СТБ", Мишину и поехал к Рыбаку. Поделился с Андреем, что хочет пойти на проект, а он сказал, что как раз на студии говорил со своими радиоведущими, что тоже собирается идти.

У нас не было времени, чтобы определиться, кто уйдет – я или он. Мы оба так решили,

– сказал Эллерт.

Александр подчеркнул, что он не воспринимает проект, как шутку. Для него это отличная возможность познакомиться и сократить дистанцию с Ксенией.

Александр Эллерт о ревности на проекте

Это борьба за сердце девушки и трудно холодно наблюдать за тем, как другие участники проявляют к ней свою симпатию. Александр говорит, что чувство ревности у него одинаковое ко всем мужчинам, в том числе и к другу.

Я понимал условия и знал, куда я иду. Но в некоторые моменты мне это, конечно, не доставляло удовольствия,

– признался Эллерт.