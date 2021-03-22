Любовный гороскоп с 22 по 28 марта будет довольно неожиданным для многих пар. Да, некоторые влюбленные будут иметь волшебную и романтическую неделю, в то время, как другие столкнутся с новыми конфликтами. Каким будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп.

В любовном гороскопе на неделю 22 – 28 марта 2021 читайте, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни. Астрологи рассказали, кого ждет романтика и сюрпризы от любимого человека.

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Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Овна

Неделя с 22 по 28 марта будет замечательно складываться для любовной жизни Овнов. Ваши отношения постепенно обретут гармонию, а большинство проблем решатся сами собой. Кроме того, вы сблизитесь со своим партнером и поделитесь секретами, будете чувствовать себя счастливыми.

В то же время одинокие Овны получат в ближайшие дни возможность подойти к коллеге с работы. Вам стоит наконец признаться в чувствах этому человеку, и после этого у вас начнется особый период. Но будьте благоразумны и открыты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Тельца

Тельцам на этой неделе стоит больше общаться с любимым человеком и быть заботливыми, чтобы сделать отношения лучше. Ваш партнер может помочь вам решить проблемы, которые уже давно вас беспокоят. Будьте добрыми и искренними, и тогда ситуация в вашей паре улучшится. А в конце недели вы получите волшебную атмосферу, чтобы еще больше сблизиться.

Одинокие Тельцы должны изменить свое мнение и посмотреть на некоторые вещи по-другому. Внесите в свою жизнь оптимизм и тогда все будет развиваться в лучшую сторону. Это поможет начать романтические отношения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Близнецов

Личная жизнь Близнецов будет переживать эмоциональные колебания. С одной стороны, вы захотите исправить ситуацию и конфликт между вами, а с другой – просто наконец отдохнуть от этого. Астрологи также советуют на выходных быть романтичнее и спокойнее, чтобы почувствовать счастье и любовь от партнера.

Зато одиноким Близнецам астрологи советуют пытаться найти способ избавиться от одиночества – и для этого стоит что-то делать. Поэтому, будьте готовы к новым впечатлениям и не стесняйтесь знакомиться с новыми людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Рака

В любовной жизни Ракам следует быть открытыми и серьезнее относиться к проблемам, которые касаются ваших отношений. И если ваш партнер жалуется на недостаток внимания от вас или непонимание, не избегайте этого, а попробуйте изменить это. Если вы будете равнодушными, то отношения быстро закончатся. Ваше счастье в ваших руках и для хороших отношений нужно работать вместе.

Одиноким Ракам нужно стать более уверенными в себе. Поэтому, запланируйте встречу с друзьями, займитесь чем-то новым и позволяйте себе флирт и новые знакомства. Только так вы найдете новую любовь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Льва

Львам на этой неделе стоит больше сосредоточиться на своих отношениях. Но в целом все будет замечательно. Романтическая атмосфера создаст идеальную обстановку для совместного проведения прекрасных моментов между вами. Благодаря этому вы сможете оставить позади все неприятные ситуации и проблемы в паре. И скажите партнеру, как сильно его/ее любите.

А одинокие Львы получат сюрпризы из прошлого – ваш предыдущий партнер захочет пообщаться. И даже если ваши прежние отношения закончилась хорошо, тщательно подумайте, стоит ли еще раз это начинать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Девы

Девы не должны позволять работе или другим делам пренебрегать своим партнером и вашими отношениями. Если вы будете много времени уделять второй половинке, эта неделя для вас будет хорошей и спокойной. Вы сможете создать хорошее настроение для обоих и преодолеете любые конфтикты. А еще советуем сделать сюрприз партнеру.

А одинокие Девы, которые ищут партнера, должны дальше следовать своей стратегии. У вас хорошая интуиция, поэтому общайтесь с теми, кто, по вашему мнению, идеально подходит вам, и не тратьте силы на тех, кто не достоин ваших ожиданий. Ваша настойчивость будет вознаграждена новыми отношениями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Весов

Весы с 22 по 28 марта смогут решить любые проблемы в отношениях. Для этого вам стоит пойти на некоторые компромиссы, и тогда вы получите эмоциональное спокойствие и прекрасные любовные моменты с партнером. К концу недели устройте романтический вечер или поездку за город, чтобы сблизиться с любимым человеком и добавить новизны.

Одиноким Весам стоит быть осторожными с кандидатами на ваше сердце. Не верьте всем обещаниям этих людей и доверьтесь своему инстинкту, и все будет хорошо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Скорпиона

Для Скорпионов любовная жизнь в ближайшие дни будет спасать от повседневных проблем. У партнера вы найдете спокойную гавань, которая нужна для того, чтобы взбодриться и обрести покой и счастье, которые вам так нужны. Поэтому астрологи советуют открываться перед любимым человеком, чтобы сблизиться.

Одиноких Скорпионов утомило одиночество, поэтому эта неделя будет подходящей для шагов, которые изменят ваш любовный статус. Вам стоит замечать людей вокруг и знакомиться с другими.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Стрельца

Стрельцам в вашей любовной жизни на этой неделе лучше подумать о себе, и тогда поговорить об этом с партнером. Вы растеряны в своих потребностях, и это может вызвать конфликт. Вам следует расслабиться и найти возможности сблизиться со своим партнером. Будьте честны друг с другом и организуйте для себя свидание.

Одиноким Стрельцам уже тоже надоело. На этой неделе вы получите шанс познакомиться с человеком, который впоследствии повлияет на вашу жизнь. Ваши отношения начнутся в скором времени.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Козерога

Козерогам в своей любовном жизни следует делать шаги, которые улучшат отношения. В последнее время вы, кажется, пренебрегали вниманием к своему партнеру и допустили ошибку, которая отдалила вас. Поэтому вам стоит это решить сейчас, пока ваши отношения не закончились. Ваш партнер ждет от вас первого шага, сделайте его.

В то же время одинокие Козероги должны активно искать свою любовь, ведь планеты будут способствовать этому. Вы встретите человека, с которым сможете построить счастливые отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Водолея

Водолеи на этой неделе могут растеряться и заметить негативные стороны любимого человека. Но не стоит себя "накручивать" и создавать конфликт. Лучше проведите время вместе или устройте романтический вечер. Это пойдет на пользу вашим отношениям и покажет, как сильно вы друг друга любите.

А одинокие Водолеи должны сосредоточиться на своей любовной жизни. Не ведитесь на флирт, который тратит ваше время и силы. И не разочаровывайтесь в людях, вы еще найдете свою любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 марта 2021 для Рыб

Рыбам в период с 22 по 28 марта нужно больше времени уделить отношениям. Ведь ваш партнер требует вашего внимания. Им нужно, чтобы вы были рядом с ними, а не исчезали на работе. Поэтому, сделайте все возможное, чтобы удовлетворить их потребность. Помните, что в ваших отношениях должна быть гармония, которая со временем наполнит вас обоих энергией и положительными чувствами.

А одинокие Рыбы не должны прятаться от других. На этой неделе вы сможете завести новые знакомства. И среди них один человек может стать тем самым, с которым вы будете счастливы.