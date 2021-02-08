Мы подготовили для всех знаков Зодиака любовный гороскоп на эту неделю с 8 по 14 февраля 2021 года. Кто найдет свою вторую половинку, а кто – еще больше влюбится в своего партнера и чем удивит День влюбленных – читайте в материале.

В любовном гороскопе на неделю 8 – 14 февраля 2021 году вы узнаете, какие пары прекрасно проведут День святого Валентина, а кто может столкнуться с новым скандалом. Чего ждать в отношениях разным знакам Зодиака – читайте в материале.

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Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Овна

Овны на этой неделе будут находиться в позитивном настроении после беспокойства и размышлений из-за отношений. Астрологи советуют вам оставить свою неуверенность, чтобы уделить больше времени любимому человеку. Хорошей идеей будет поездка за город на выходных или приятный сюрприз ко Дню влюбленных. Это освежит ваши чувства и вы станете ближе друг к другу.

А одиноким Овнам не стоит на этой неделе ждать, что вы встретите любовь всей своей жизни. Это будет немного позже, а сейчас наслаждайтесь свободой и определитесь, чего действительно хотите от жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Тельца

Эта неделя принесет в любовные отношения Тельцов близость и страсть. Вы будете много говорить с партнером и сможете разрешить все конфликты. Это улучшит ваши отношения. А на выходных не забудьте поздравить близкого человека с Днем влюбленных и сказать ему, как сильно любите.

Зато одинокие Тельцы наконец избавятся от своей неуверенности. Это поможет вам осознать, кем вы являетесь на самом деле и к чему вы стремитесь в отношениях. И только тогда вы найдете свою любовь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Близнецов

Отношения Близнецов на этой неделе будут очень гармоничными. Баланс и счастье очень важны для вас обоих, поэтому вы сделаете все возможное, чтобы в ваших отношениях это было. Споры разрешатся, а все проблемы вы обсудите. И на День влюбленных некоторые представители этого знака Зодиака получат предложение руки и сердца.

Одиноким Близнецам стоит больше отдыхать. Вы познакомитесь с интересными людьми. Но не отклоняйте их предложения о свидании, это поможет вам развеяться.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Рака

Ракам на этой неделе нужно оставить неуверенность позади и быть прямолинейными со своим партнером. Задавайте конкретные вопросы и откровенно говорите, что вас не устраивает в отношениях. Лишь так вы сможете разрешить все конфликты. И хотя эта неделя принесет вам напряженность эмоций, на выходных будет много страсти и чувственности.

Одинокие Раки смогут познакомиться и заинтересовать одного приятного вам человека. Не бойтесь флиртовать с другими, потому что это пойдет вам на пользу. Но о серьезных отношениях пока думать рано.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Льва

Львам эта неделя принесет чувственность и много эмоций. Вы найдете интересные способы выразить свою любовь. Но чтобы решить все проблемы в отношениях, нужно больше говорить и вместе искать компромисс. Ко Дню влюбленных вы получите приятный сюрприз от любимого человека.

Если одинокие Львы сейчас ищут вторую половинку, то пусть не делают это очень открыто. Ведь иногда вы слишком настойчивы с некоторыми людьми. Не гонитесь за серьезными отношениями, любовь вас найдет.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Девы

На этой неделе Девы имеют шанс освежить отношения с любимым человеком. Любые идеи добавят страсти и чувства влюбленности. Между вами вспыхнет искра, и вы будете наслаждаться друг другом. Ко Дню влюбленных уделите больше времени любимому человеку и устройте романтический ужин.

Одинокие Девы в ближайшие дни почувствуют влюбленность в человека из своего окружения. Но не стоит сразу признаваться в любви, сначала выясните, как к вам относится он/она.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Весов

На этой неделе любовная жизнь Весов будет переживать период покоя, равновесия и страсти. Вы стремитесь к стабильности и гармонии в отношениях и будете идти к этому. С помощью разговора вы сможете решить любые недоразумения в паре. Вам захочется веселиться вместе с партнером, и это можно воплотить в День влюбленных.

А одинокие Весы встретят интересного человека, с которым смогут построить романтические отношения. Но сначала проведите некоторое время вместе, чтобы лучше узнать друг друга.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе почувствуют страсть, сексуальность и чувственность к своему партнеру. Сейчас лучше избегать ссор и больше времени проводить друг с другом. А на День влюбленных приготовьте подарок близкому человеку и устройте себе романтический вечер, где будет много страсти.

А одинокие Скорпионы получат возможность заинтересовать человека, который заставляет ваше сердце биться быстрее. Пришло время признаться в любви к нему/ней, вам могут ответить взаимностью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Стрельца

У Стрельцов будет много комфорта, которого вы так желаете в своих отношениях. В начале недели все будет идти спокойно, а уже на выходных вы получите новые эмоции со второй половинкой. Запланируйте себе свидание мечты и наслаждайтесь прекрасной атмосферой и компанией друг друга.

Одинокие Стрельцы, которые пока не нашли свою любовь, должны определить качества, которые вам важны в отношениях. Там будет легче найти вторую половинку и построить любовную жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Козерога

Козероги почувствуют потребность связаться со своим партнером. Ведь прошлые ссоры и обиды отяготили ваши отношения, поэтому в ближайшие дни вам нужно выражать свои чувства к любимому человеку и показать страсть. А разговоры помогут вам улучшить отношения. Ко Дню влюбленных закажите столик в ресторане или еду домой и просто проведите время вместе за разговорами.

Одинокие Козероги имеют все шансы покорить сердце человека, который вам давно нравится. Найдите интересную идею, которая точно поразит этого человека, и подготовьте подарок.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Водолея

Если раньше Водолеи чувствовали напряжение в отношениях, то на этой неделе вы сможете пообщаться со своим партнером и объяснить все недоразумения. Это улучшит ситуацию между вами. В общем, неделя пройдет замечательно, ведь ваш любимый человек подготовил вам подарок. Возможно, ваши отношения выйдут на новый уровень.

Одинокие Водолеи на этой неделе получат новое знакомство. Общайтесь с новым человеком открыто и не бойтесь быть собой. Именно это и привлекает других людей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для Рыб

Эта неделя поможет Рыбам принять важные решения. Теперь вы можете решить прежние проблемы, которые вредили вашим отношениям. Покажите любимому человеку, как сильно вы его/ее любите и устройте приятный сюрприз. Это всегда оживляет отношения и приносит волшебную атмосферу.

Одинокие Рыбы на этой неделе смогут встретить интересного человека. Уверенность придаст вам шарма и преимущества. И вы влюбите в себя собеседника.