Любовний гороскоп з 22 по 28 березня буде доволі неочікуваним для багатьох пар. Так, деякі закохані матимуть чарівний та романтичний тиждень, в той час, як інші зіткнуться з новими конфліктами. Яким буде ваше особисте життя – читайте любовний гороскоп.

У любовному гороскопі на тиждень 22 – 28 березня 2021 року читайте, як складуться ваші стосунки на найближчі дні. Астрологи розповіли, кого чекає романтика та сюрпризи від коханої людини.

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Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Овна

Тиждень з 22 по 28 березня буде чудово складатися для любовного життя Овнів. Ваші стосунки поступово знайдуть гармонію, а більшість проблем вирішаться самі собою. Окрім того, ви зблизитеся зі своїм партнером та поділитеся таємницями та почуватиметеся щасливими.

Водночас самотні Овни отримають у найближчі дні можливість підійти до колеги з роботи. Вам варто нарешті зізнатися у почуттях до цієї людини, і після цього у вас розпочнеться особливий період. Але будьте розсудливі та відкриті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Тельця

Тельцям цього тижня варто більше спілкуватися з коханою людиною та бути турботливими, щоб зробити стосунки кращими. Ваш партнер може допомогти вам вирішити проблеми, які вже давно вас турбують. Будьте добрими та щирими, і тоді ситуація у вашій парі покращиться. А в кінці тижня ви отримаєте чарівну атмосферу, щоб ще більше зблизитися.

Одинокі Тельці мають змінити свою думку і подивитися на деякі речі по-іншому. Внесіть в своє життя оптимізм, і тоді все буде розвиватися в кращу сторону. Це допоможе почати романтичні стосунки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Близнюків

Особисте життя Близнюків буде переживатиме емоційні коливання. З одного боку, ви захочете виправити ситуацію та конфлікт між вами, а з іншого – просто нарешті відпочити від цього. Астрологи також радять на вихідних бути романтичнішими та спокійнішими, щоб відчути щстя та кохання від партнера.

Натомість самотнім лизнюкам астрологи радять намагатися знайти спосіб позбутися самотності – і для цього варто щось робити. Тож, будьте готовими для нових вражень та не соромтеся знайомитися з новими людьми.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Рака

У любовному житті Ракам слід бути відкритими і серйозніше ставитися до проблем, які стосуються ваших стосунків. І якщо ваш партнер скаржиться на брак уваги від вас чи нерозуміння, не уникайте цього, а спробуйте змінити це. Якщо ви будете байдужими до цього, то стосунки швидко закінчаться. Ваше щастя у ваших руках і дляхороших стосунків треба працювати разом.

Одиноким Ракам треба стати більш впевненими у собі. Тож, заплануйте зустріч з друзями, займіться чимось новим та дозволяйте собі флірт та нові знайомства. Лише так ви знайдете нове кохання.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Лева

Левам цього тижня варто більше зосередитися на своїх стосунках. Але загалом все буде чудово. Романтична атмосфера створить ідеальну обстановку для спільного проведення прекрасних моментів між вами. Завдяки цьому ви зможете залишити позаду всі прикрі ситуації та проблеми у парі. І скажіть партнеру, як сильно його/її кохаєте.

А одинокі Леви отримають сюрпризи з минулого – ваш попередній партнер захоче поспілкуватися. І навіть якщо ваші колишні стосунки закінчилася добре, ретельно подумайте, чи варто ще раз це починати.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Діви

Діви не повинні дозволяти роботі чи іншим справам нехтувати своїм партнером та вашими стосунками. Якщо ви будете багато часу приділяти другій половинці, цей тиждень для вас буде гарним і спокійним. Ви зможете створити гарний настрій для обох і подолаєте будь-які конфтікти. А ще радимо зробити сюрприз партнерові.

А самотні Діви, які шукають партнера, мають далі йти за своєю стратегією. У вас гарна інтуїція, тож спілкуйтеся з тими, хто, на вашу думку, ідеально підходить вам, і не витрачайте сили на тих, хто не гідний ваших очікувань. Ваша наполегливість буде винагороджена новими стосунками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Терезів

Терези з 22 по 28 березня зможуть вирішити будь-які проблеми у стосунках. Для цього вам варто піти на деякі компроміси, і тоді ви отримаєте емоційний спокій та прекрасні любовні моменти з партнером. До кінця тижня влаштуйте романтичний вечір або поїздку за місто, щоб зблизитися з коханою людиною та додати новизни.

Самотнім Терезам варто бути обережними з кандидатами на ваше серце. Не вірте всім обіцянкам цих людей та довіртеся своєму інстинкту, і все буде добре.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Скорпіона

Для Скорпіонів любовне життя у найближчі дні буде рятувати від повсякденних проблем. Біля партнера ви знайдете спокійну гавань, яка потрібна для того, щоб підбадьоритися та знайти спокій і щастя, які вам так потрібні. Тому астрологи радять відкриватися перед коханою людиною, щоб зблизитися.

Одиноких Скорпіонів втомила самотність, тому цей тиждень буде підходящим для кроків, які змінять ваш любовний статус. Вам варто помічати людей навколо та знайомитися з іншими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Стрільця

Стрільцям у вашому любовному житті на цьому тижні краще подумати про себе, і тоді поговорити про це з партнером. Ви розгублені у своїх потребах, і це може викликати конфлікт. Вам слід розслабитися і знайти можливості зблизитися зі своїм партнером. Бідьте чесні один з одним та організуйте для себе побачення.

Самотнім Стрільцям вже теж це набридло. Цього тижня ви отримаєте шанс познайомитися з людиною, яка згодом вплине на ваше життя. Ваші стосунки почнуться незабаром.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Козерога

Козерогам у своєму любовному житті слід робити кроки, які покращать стосунки. Останнім часом ви, здається, нехтували увагою до свого партнера і допустили помилку, яка віддалила вас. Тому вам варто це вирішити зараз, поки ваші стосунки не закінчилися. Ваш партнер чекає від вас першого кроку, тож зробіть його.

Водночас самотні Козероги мають активно шукати своє кохання, адже планети сприятимуть цьому. Ви зустрінете людину, з якою зможете побудувати щасливі стосунки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Водолія

Водолії цього тижня можуть розгубитися та помітити негативні сторони коханої людини. Але не варто себе "накручувати" та створювати конфлікт. Краще проведіть час разом чи влаштуйте романтичний вечір. Це піде на користь вашим стосункам і покаже, як сильно ви один одного кохаєте.

А одинокі Водолії повинні зосередитися на своєму любовному житті. Не ведіться на флірт, який витрачає ваш час і сили. І не розчаровуйтеся в людях, ви ще знайдете своє кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 року для Риб

Рибам у період з 22 по 28 березня треба більше часу приділити стосункам. Адже ваш партнер вимагає вашої уваги. Їм потрібно, щоб ви були поруч із ними, а не зникали на роботі. Тож, зробіть все можливе, щоб задовольнити їх потребу. Пам’ятайте, що у ваших стосунках повинна бути гармонія, яка з часом наповнить вас обох енергією та позитивними почуттями.

А самотні Риби не мають ховатися від інших. Цього тижня ви зможете завести нові знайомства. І серед них одна людина може стати тією самою, з якою ви будете щасливі.