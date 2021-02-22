Вы знаете, какой будет ваша любовная жизнь на этой неделе с 22 по 28 февраля 2021 года. Астрологи рассказали, кого ждет новая любовь, какие пары будут в ближайшие дни чувствовать любовь и счастье, а кому повезет чуть меньше. Поэтому, читайте любовный гороскоп на эту неделю в материале.

В любовном гороскопе на неделю 22 – 28 февраля 2021 года мы расскажем, как сложатся ваши романтические отношения на этой неделе. Кого ждет новое знакомство, а кто может испортить отношения ссорами – читайте ниже.

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Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Овна

Овнов ждет очень приятная неделя в любовной жизни. У вас будет возможность расслабиться и сблизиться со своим партнером. Вы обсудите все проблемы, которые вас беспокоят, и вернете гармонию в ваши отношения. А на выходные устройте романтический вечер или подарки друг другу.

Одиноким Овнам сейчас время понять, чего именно вы хотите от своей жизни. Это даст вам позитивный настрой. И, возможно, вы именно на этой неделе встретитесь с интересным человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Тельца

Эта неделя будет очень хорошо складываться и для Тельцов. Ваш оптимизм положительно повлияет на отношения. И если партнер хочет поделиться с вами проблемами, чтобы избавиться от стресса, то выслушайте его и поделитесь позитивом. Тогда атмосфера между вами станет намного лучше. Также на этой неделе может быть много страстных моментов.

А одиноким Тельцам сейчас не стоит сдаваться в поиске любви. Не отклоняйте предложения друзей о встрече, ведь вы можете встретить кого-то интересного. И не бойтесь флиртовать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Близнецов

На этой неделе Близнецы смогут выразить свои чувства партнеру. Наконец вы сможете решить все конфликты и исправить проблемные места ваших отношений. Астрологи советуют провести выходные вместе с любимым человеком или устроить ему приятный сюрприз.

А одинокие Близнецы получат успех в новом знакомстве. Будьте смелы и открыты, и тогда вы сможете заинтересовать человека, который вам понравился.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Рака

Эта неделя принесет оптимизм и позитивные сдвиги в любовную жизнь Раков. Вы будете чувствовать себя вполне счастливыми и сможете спланировать свои дальнейшие шаги в отношениях. Вам стоит задуматься о чем-то большем – предложении или даже браке. Это, несомненно, принесет вам еще большее счастье.

Одинокие Раки наконец должны сделать выбор: быть преданными человеку, который вам нравится, или покинуть эту идею и попытаться найти новую любовь. Но хорошо обдумайте это.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Льва

Это будет интересная неделя для любовной жизни Львов. В ваших отношениях будет преобладать страсть и вы будете чувствовать себя счастливыми. Поговорите со своим партнером и поработайте вместе, чтобы решить недоразумения в отношениях. Вы сможете найти гармонию в паре.

Одиноким Львам надо больше времени уделять себе и не думать сейчас об отношениях. Переживайте каждое мгновение своей жизни и знайте, что главное – это внутреннее спокойствие, которое вы ощущаете. Наслаждайтесь своей жизнью.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Девы

На этой неделе Девы будут иметь хорошее настроение, а в воздухе "будет летать" любовь и романтика. Вы сможете удовлетворить и поддержать своего партнера, и это сделает атмосферу между вами теплой. Вы испытаете замечательные эмоции рядом с любимым человеком. А на выходных советуем провести время отдельно, чтобы не надоедать друг другу.

А одинокие Девы, по словам астрологов, смогут познакомиться с приятным человеком, которого вы просто очаруете. Так что, будьте собой и у вас все удастся.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Весов

В своей любовной жизни Весы смогут сблизиться со своим партнером. Советуем придумать интересные способы, чтобы подарить радость и удовольствие любимому человеку. Вы создадите атмосферу, которая позволит вам расслабиться и насладиться друг другом. Но всегда отдыхайте друг от друга.

Одинокие Весы имеют больше времени сейчас уделять себе. Не ищите отношения, а займитесь собой. Лишь когда вы будете любить себя сами, другие люди потянутся к вам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе должны прийти к важному решению. Поймите, что ваши отношения не могут развиваться, если вы ограничиваете и контролируете своего партнера. Дайте им свободу решать и действовать так, как они хотят, и вы увидите, что ваши отношения улучшатся в качестве.

Одиноким Скорпионам надо прислушиваться к своему сердцу. Ваша любовь вас обязательно найдет, но не спешите с этим. Поживите пока для себя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Стрельца

Стрельцы будут на этой неделе прекрасно проводить время со своим партнером, в частности вы будете делиться мыслями и идеями друг с другом, и вас это очень сблизит. Вам стоит чаще говорить с любимым человеком, и тогда все будет замечательно. Ведь с помощью разговора можно решить многие проблемы. И не забывайте говорить, как сильно любите друг друга.

Одинокие Стрельцы должны быть собой. Ведь именно ваш стиль жизни сблизит вас с человеком, с которым в будущем вы можете построить романтические отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Козерога

Козероги в ближайшие несколько дней будут проводить больше времени со своим партнером, выражая свои чувства и успокаивая их. Вы осознаете, что ваша вторая половинка важнее всего. Но для того, чтобы все было идеально, давайте друг другу время побыть отдельно, чтобы не надоедать. Вы даже можете отважиться на новый шаг.

Одиноким Козерогам пока не стоит искать второй половинки. Для начала стоит разобраться со своей жизнью. Лишь когда вы будете счастливы, вы найдете любимого человека.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Водолея

Оптимистичный настрой этой недели станет идеальным фоном для гармоничной и очень страстной любовной жизни Водолеев. У вас все будет хорошо, и вы будете чувствовать себя счастливыми в отношениях. На выходных вы уединитесь и прекрасно проведете время вместе. И попробуйте не устраивать истерик.

Одинокие Водолеи встретят очень приятного человека. Поэтому, не медлите с тем, чтобы сделать шаг вперед и предложите создать новые отношения. Они имеют право на существование.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 года для Рыб

Эта неделя для Рыб будет проходить очень хорошо. Вы сможете признать свои ошибки и подойти к своему партнеру с примирением. Скажите, как сильно вы его/ее любите и придумайте себе совместную поездку за город на выходные.

А одинокие Рыбы будут открытыми для новых вызовов и знакомств. Эти выходные могут изменить вашу жизнь, в том числе и любовную.