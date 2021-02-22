Ви знаєте, яким буде ваше любовне життя цього тижня з 22 по 28 лютого 2021 року. Астрологи розповіли, кого чекає нове кохання, які пари будуть у найближчі дні відчувати любов та щастя, а кому пощастить трохи менше. Тож, читайте любовний гороскоп на цей тиждень у матеріалі.

У любовному гороскопі на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року ми розкажемо, як складуться ваші романтичні стосунки цього тижня. Кого чекає нове знайомство, а хто може зіпсувати стосунки сварками – читайте нижче.

Цікаво для всіх: Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Овна

Овнів чекає дуже приємний тиждень у любовному житті. У вас буде можливість розслабитися і зблизитися зі своїм партнером. Ви обговорите всі проблеми, які вас турбують, і повернете гармонію у ваші стосунки. А на вихідні влаштуйте романтичний вечір або подарунки один одному.

Самотнім Овнам зараз час зрозуміти, чого саме ви хочете від свого життя. Це дасть вам позитивний настрій. І, можливо, ви саме цього тижня зустрінетеся з цікавою людиною.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Тельця

Цей тиждень буде дуже гарно складатися і для Тельців. Ваш оптимізм позитивно вплине на стосунки. І якщо партнер хоче поділитися з вами проблемами, щоб позбутися стресу, то вислухайте його та поділіться позитивом. Тоді атмосфера між вами стане набагато краще. Також цього тижня може бути багато пристрасних моментів.

А самотнім Тельцям зараз не варто здаватися у пошуку кохання. Не відхиляйте пропозиції друзів на зустрічі, адже ви можете зустріти когось цікавого. І не бійтеся фліртувати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Близнюків

Цього тижня Близнюки зможуть висловити свої почуття партнеру. Нарешті ви зможете вирішити всі конфлікти та виправити проблемні місця ваших стосунків. Астрологи радять вихідні провести разом з коханою людиною або влаштувати йому/їй приємний сюрприз.

А одинокі Близнюки отримають успіх у новому знайомстві. Будьте сміливі та відкриті, і тоді ви зможете зацікавити людину, яка вам сподобалася.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Рака

Цей тиждень принесе оптимізм та позитивні зрушення у любовне життя Раків. Ви будете почуватися цілком щасливими і зможете спланувати свої подальші кроки у стосунках. Вам варто задуматися про щось більше – пропозицію чи навіть шлюб. Це, безсумнівно, принесе вам ще більше щастя.

Самотні Раки нарешті мають зробити вибір: бути відданими людині, яка вам подобається, чи покинути цю ідею та спробувати знайти нове кохання. Але добре обдумайте це.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Лева

Це буде цікавий тиждень для любовного життя Левів. У ваших стосунках переважатиме пристрасть і ви будете почуватися щасливими. Поговоріть зі своїм партнером і попрацюйте разом, щоб вирішити непорозуміння у стосунках. Ви зможете знайти гармонію у парі.

Самотнім Левам треба більше часу приділяти собі і не думати зараз про стосунки. Переживайте кожну мить свого життя і знайте, що головне – це внутрішній спокій, який ви відчуваєте. Насолоджуйтеся своїм життям.

До теми Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку: яким буде ваше особисте життя

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Діви

Цього тижня Діви будуть мати гарний настрій, а в повітрі "літатиме" любов та романтика. Ви зможете задовольнити та підтримати свого партнера, і це зробить атмосферу між вами теплою. Ви відчуєте чудові емоції поруч з коханою людиною. А на вихіднизх радимо провести час окремо, щоб не набридати один одному.

А самотні Діви, за словами астрологів, зможуть познайомитися з приємною людиною, яку ви просто зачаруєте. Тож, будьте собою і у вас все вдасться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Терезів

У своєму любовному житті Терези зможуть зблизитися зі своїм партнером. Радимо придумати цікаві способи, щоб подарувати радість і задоволення коханій людині. Ви створите атмосферу, яка дозволить вам розслабитися і насолодитися один одним. Але завжди відпочивайте один від одного.

Одинокі Терези мають більше часу зараз приділяти собі. Не шукайте стосунки, а займіться собою. Лише коли ви будете любити себе самі, інші люди потягнуться до вас.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Скорпіона

Скорпіони цього тижня мають прийти до важливого рішення. Зрозумійте, що ваші стосунки не можуть розвиватися, якщо ви обмежуєте та контролюєте свого партнера. Дайте їм свободу вирішувати і діяти так, як вони хочуть, і ви побачите, що ваші стосунки покращаться в якості.

Самотнім Скорпіонам треба дослухатися до свого серця. Ваше кохання вас обов'язкого знайде, але не поспішайте з цим. Поживіть поки для себе.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Стрільця

Стрільці будуть цього тижня чудово проводити час зі своїм партнером, зокрема ви будете ділитися думками та ідеями один з одним, і вас це дуже зблизить. Вам варто частіше говорити зі коханою людиною, і тоді все буде чудово. Адже за допомогою розмови можна вирішити багато проблем. І не забувайте казати, як сильно кохаєте один одного.

Самотні Стрільці мають бути собою. Адже саме ваш стиль життя зблизить вас з людиною, з якою у майбутньому ви можете побудувати романтичні стосунки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Козерога

Козероги у найближчі кілька днів будуть проводити більше часу зі своїм партнером, висловлюючи свої почуття та заспокоюючи їх. Ви усвідомлюєте, що ваша друга половинка важливіша за все інше. Але для того, щоб все було ідеально, давайте один одному час побути окремо, щоб не набридати. Ви навіть можете наважитися на новий крок.

Самотнім Козерогам поки не варто шукати другої половинки. Для початку варто розібратися зі своїм життям. Лише коли ви будете щасливі, ви знайдете кохану людину.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Водолія

Оптимістичний настрій цього тижня стане ідеальним фоном для гармонійного і дуже пристрасного любовного життя Водоліїв. У вас все буде добре, і ви будете почуватися щасливими у стосунках. На вихідних ви усамітнетеся та чудово проведете час разом. І спробуйте не влаштовувати істерик.

Самотні Водолії зустрінуть дуже приємну людину. Тож, не зволікайте з тим, щоб зробити крок вперед та запропонуйте створити нові стосунки. Вони мають право на існування.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 року для Риб

Цей тиждень для Риб буде проходити дуже добре. Ви зможете визнати свої помилки та підійти до свого партнера з примиренням. Скажіть, як сильно ви його/її любите та придумайте собі спільну поїздку за місто на вихідні.

А одинокі Риби будуть відкритими для нових викликів та знайомтсв. Ці вихідні можуть змінити ваше життя, зокрема і любовне.