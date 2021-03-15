В любовном гороскопе на неделю 15 – 21 марта 2021 года вы узнаете, как сложатся ваши отношения. Астрологи отмечают, что некоторые влюбленные окунутся в атмосферу любви, а другие пары снова поссорятся.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Овна

Овны могут иметь на этой неделе напряженные отношения. Вы будете переосмысливать ситуации о партнере, поэтому важно не "надумать" лишнего. Попробуйте разобраться с проблемами в паре. Астрологи советуют на выходных устроить романтический вечер или пойти на свидание, чтобы сблизиться.

В то же время одинокие Овны в ближайшие дни могут познакомиться с интересным человеком, и эта встреча перерастет во что-то более существенное. Будьте открытыми, потому что это может быть ваша судьба.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Тельца

У Тельцов будет удачная неделя с 15 по 21 марта для своей любовной жизни. В частности, между вами будет волшебная и сексуальная атмосфера. Скорее всего, ваши отношения выйдут на новый уровень – появится мысль о помолвке или женитьбе. И сейчас вам нужно поддерживать гармонию в своих отношениях.

А одинокие Тельцы могут попробовать найти любовь на сайте знакомств. Не бойтесь ходить на свидания и общаться с другими. Вам стоит больше открываться людям.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Близнецов

У Близнецов будет волшебная неделя. Между вами и партнером будет много страсти, искреннего общения и позитивного настроя на будущее. Вы можете решить съехаться и сделать отношения официальными. Наступит новый период, который улучшит вашу любовную жизнь.

Одинокие Близнецы не должны покидать шансы найти свою любовь. У вас все получится, если вы будете собой и знакомиться с другими.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Рака

Раки на этой неделе будут иметь очаровательные отношения, в которых будет оптимизм и взаимопонимание. Вы вместе с партнером можете организовать путешествие или поездку в другой город. Между вами все будет хорошо и такая открытая атмосфера сблизит вас еще больше. И не забудьте признаться в любви близкому человеку.

А одиноким Ракам не стоит входить в случайные отношения. Из них не получится ничего серьезного, поэтому не тратьте на это время. Занимайтесь саморазвитием, а настоящая любовь вас найдет.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Льва

В любовной жизни Львов все начнет меняться к лучшему. Но вам следует серьезно поговорить со своим партнером, чтобы определиться, что делать дальше с отношениями. Если вы оба уже знаете, что хотите быть вместе, то делайте все для этого. Будьте терпеливы и добры друг к другу, и тогда все будет хорошо.

Одинокие Львы тоже будут иметь изменения в любовной жизни. Возможно, вы познакомитесь с новым человеком или признаетесь в своих чувствах. Вы сами можете изменить свою жизнь.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Девы

Эта неделя (15 – 21 марта) будет очень приятным для Дев. Особенно, если вы осмелитесь вернуть искру и страсть в отношения. Поговорите с любимым человеком и решите все недоразумения между вами. У вас все будет замечательно, если вы для этого будете работать. А до конца недели порадуйте друг друга советами или сюрпризами.

Одинокие Девы должны наконец признаться в своих чувствах к человеку, который вам давно нравится. Это может оказаться взаимно. Поэтому, не бойтесь делать первые шаги. А еще вас может ждать сюрприз.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Весов

У Весов на этой неделе может быть конфликт. Ведь вы попытаетесь разобраться в своих отношениях, и из-за этого могут возникнуть новые ссоры. Будьте осторожны и не обижайте партнера, если хотите сохранить отношения. Попробуйте прислушаться друг к другу, и тогда все будет хорошо.

Одинокие Весы должны изменить способ знакомства с другими людьми. Если вы будете уверены в себе и открыто общаться, то все может сложиться хорошо. И попробуйте больше флиртовать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Скорпиона

Эта неделя с 15 по 21 марта для Скорпионов будет полна страсти и энергии. У вас будет много приятных эмоций со своим партнером. Решите все проблемы и честно поговорите об этом. До конца недели больше времени проводите вместе. Советуем вам устроить сюрприз для второй половинки.

Одинокие Скорпионы сейчас должны заниматься собой. Вам пока не стоит искать новые отношения. Наслаждайтесь своей свободой и развивайтесь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 15 - 21 марта 2021 года для Стрельца

Эта неделя – отличное время для Стрельцов, чтобы поговорить со своим партнером о вашем совместном будущем. Кажется, вас ждет лучшая жизнь: помолвка и свадьба сделают вашу связь еще ближе. Вы будете чувствовать себя счастливыми и любимыми. И все между вами будет хорошо.

А одинокие Стрельцы должны не упустить возможность более откровенно обращаться с человеком, который вас интересует. Кроме того, у вас может сложиться романтика с другом. Так что, хорошо все обдумайте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Козерога

У Козерогов на этой неделе будет настроение для развлечения, это может улучшить отношения с партнером. Между вами будет много страсти и идей, которые сблизят вас. Благодаря этому отношения в паре приобретут другой поворот. Вы даже можете начать обсуждать свое будущее. И признавайтесь чаще в любви.

Одиноких Козерогов ждут новые отношения или роман с уже знакомым вам человеком. Вы должны решить, чего вы хотите от этого человека. Но не спешите с этим.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 марта 2021 года для Водолея

Водолеи в ближайшие дни получат изменения в отношениях. Вы все легко пройдете и это выведет отношения на новый уровень. Расскажите любимому человеку, что вы счастливы рядом с ним. Астрологи советуют устроить романтический вечер вы поездку за город на выходных.

А одинокие Водолеи должны быть готовы к новым вещам и знакомствам. Вы получите много эмоций или чувств. И вскоре могут появиться серьезные отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 15 - 21 марта 2021 года для Рыб

На этой неделе к 21 марта любовная жизнь Рыб значительно улучшится. У вас будет много веселья и хорошего настроения, а это поможет сблизиться со своим партнером. Ваши отношения скоро вступят в "новую эру", вы вместе будете идти к желаемой цели. Говорите о своих чувствах любимому человеку.

Одинокие Рыбы могут найти новые отношения. Но не возлагайте все надежды и ожидания кандидатов. Выбирайте с головой и прислушивайтесь к своему сердцу.