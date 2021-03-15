У любовному гороскопі на тиждень 15 – 21 березня 2021 року ви дізнаєтеся, як складуться ваші стосунки. Астрологи наголошують, що деякі закохані поринуть в атмосферу любові, а інші пари знову посваряться.

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Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Овна

Овни можуть мати цього тижня напружені стосунки. Ви будете переосмислювати ситуації за партнером, тож важливо не "надумати" зайвого. Спробуйте розібратися з проблемами у парі. Астрологи радять на вихідних влаштувати романтичний вечір чи піти на побачення, щоб зблизитися.

Водночас самотні Овни у найближчі дні можуть познайомитися з цікавою людиною, і ця зустріч переросте у щось більш суттєве. Будьте відкритими, бо це може бути ваша доля.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Тельця

Тельці будуть мати вдалий тиждень з 15 по 21 березня для свого любовного життя. Зокрема, між вами буде чарівна та сексуальна атмосфера. Швидше за все, ваші стосунки вийдуть на новий рівень – з'явиться думка про заручення або одруження. І зараз вам потрібно підтримувати гармонію у своїх стосунках.

А одинокі Тельці можуть спробувати знайти кохання на сайті знайомств. Не бійтеся ходити на побачення та спілкуватися з іншими. Вам варто більше відкриватися людям.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Близнюків

Чарівний тиждень матимуть і Близнюки. Між вами та партнером буде багато пристрасті, щирого спілкування та позитивного настрою на майбутнє. Ви можете вирішити з'їхатися та зробити стосунки офіційними. Так, настане новий період, який покращить ваше любовне життя.

Самотні Близнюки не мають покидати шанси знайти своє кохання. У вас все вийде, якщо ви будете собою та знайомитися з іншими.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Рака

Раки цього тижня будуть мати чарівні стосунки, в яких буде оптимізм та взаєморозуміння. Ви разом з партнером можете організувати подорож або поїздку в інше місто. Між вами все буде добре і така відкрита атмосфера зблизить вас ще більше. І не забудьте зізнатися у коханні близькій людині.

А самотнім Ракам не варто входити у випадкові стосунки. З них не вийде нічого серйозного, тому не витрачайте на це час. Займайтеся саморозвитком, а справжнє кохання саме вас знайде.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Лева

У любовному житті Левів все почне змінюватися на краще. Але вам слід серйозно поговорити зі своїм партнером, щоб визначитися, що робити далі з стосунками. Якщо ви обоє вже знаєте, що хочете бути разом, то робіть все для цього. Будьте терплячі та добрі один до одного, і тоді все буде добре.

Самотні Леви теж матимуть зміни у любовному житті. Можливо, ви познайомитеся з новою людиною або зізнаєтеся у своїх почуттях. Ви самі можете змінити своє життя.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Діви

Цей тиждень ( 15 – 21 березня) буде дуже приємним для Дів. Особливо, якщо ви наважитеся повернути іскру та пристрасть у стосунки. Поговоріть з коханою людиною та вирішіть всі непорозуміння між вами. У вас все буде чудово, якщо ви для цього працюватимете. А до кінця тижня порадуйте один одного подарунками чи сюрпризами.

Самотні Діви мають нарешті зізнатися у своїх почуттях до людини, яка вам давно подобається. Це може виявитися взаємно. Тож, не бійтеся робити перші кроки. А ще вас може чекати сюрприз.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Терезів

Терези цього тижня можуть мати конфлікт. Адже ви спробуєте розібратися у своїх стосунках, і через це можуть виникнути нові сварки. Будьте обережними та не ображайте партнера, якщо хочете зберегти стосунки. Спробуйте дослухатися один до одного, і тоді все буде добре.

Одинокі Терези мають змінити спосіб знайомства з іншими людьми. Якщо ви будете впевнені в собі та відкрито спілкуватиметеся, то все може скластися добре. І спробуйте більше фліртувати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Скорпіона

Цей тиждень з 15 по 21 березня для Скорпіонів буде сповнений пристрасті та енергії. Ви будете мати багато приємних емоцій зі своїм партнером. Виріште всі проблеми та чесно поговоріть про це. До кінця тижня більше часу проводьте разом. Радимо вам влаштувати сюрприз для другої половинки.

Самотні Скорпіони зараз мають займатися собою. Вам поки не варто шукати нові стосунки. Насолоджуйтеся своєю свободою та розвивайтеся.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Стрільця

Цей тиждень – чудовий час для Стрільців, щоб поговорити зі своїм партнером про ваше спільне майбутнє. Здається, вас чекає краще життя: заручини та весілля зроблять ваш зв’язок ще ближчим. Ви будете почуватися щасливими та коханими. І все між вами буде добре.

А одинокі Стрільці мають не втратити можливість більш відверто поводитися з людиною, яка вас цікавить. Крім того, у вас може скластися романтика з другом. Тож, добре все обдумайте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Козерога

Козероги цього тижня будуть мати настрій для розваги, це може покращити стосунки з партнером. Між вами буде багато пристрасті і ідей, які зблизять вас. Завдяки цьому стосунки у парі набудуть інший поворот. Ви навіть можете почати обговорювати своє майбутнє. І зізнавайтеся частіше у любові.

Самотніх Козерогів чекають нові стосунки чи роман з вже знайомою вам людиною. Ви маєте вирішити, чого ви хочете від цієї людини. Але не поспішайте з цим.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Водолія

Водолії у найближчі дні отримають зміни у стосунках. Ви все легко пройдете і це виведе стосунки на новий рівень. Розкажіть коханій людині, що ви щасливі поруч з ним. Астрологи радять влаштувати романтичний вечір ви поїздку за місто на вихідних.

А самотні Водолії мають бути готовими до нових речей та знайомств. Ви отримаєте багато емоцій чи почуттів. І незабаром можуть з'явитися серйозні стосунки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 15 – 21 березня 2021 року для Риб

Цього тижня до 21 березня любовне життя Риб значно покращиться. Ви будете мати багато веселощів і гарного настрою, а це допоможе зблизитися зі своїм партнером. Ваші стосунки скоро вступлять у "нову еру", ви разом будете йти до бажаної мети. Кажіть про свої почуття коханій людині.

Одинокі Риби можуть знайти нові стосунки. Але не покладайте одразу всі надії та очікування на кандидатів. Обирайте з головою та дослухайтеся до свого серця.