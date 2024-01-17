Орхидеи можно вернуть красивый вид: что поможет избавиться от мягких листьев
Если ваша орхидея имеет зеленые, яркие и блестящие листья, то она здорова. Однако при неправильном уходе они могут стать мягким и вялым.
В частности, к этому приводят такие ошибки: неправильный полив и высокая температура воздуха. Вредители и болезни – также одни из причин. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.
Кстати говоря Простой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев орхидеи: как его приготовить
Высокая температура воздуха
Орхидея тяжело переносит жаркое лето. Ведь прямые солнечные лучи могут обжечь растение, из-за чего сморщиваются листики. В них выделяется то количество влаги, которое не успевают поглотить корни. Поэтому листья становятся мягкими.
Однако в этом случае орхидеи можно вернуть красивый вид. Вазон нужно переставить в более затененное место и тщательно опрыскать листья.
Неправильный полив
Листья могут увядать из-за переувлажнения или из-за нехватки воды. Если вы пересушили землю, поставьте орхидею в теплую воду на пол часа. После этого оставьте растение на некоторое время, чтобы исчезла лишняя вода.
Если же вы переувлажнили землю, то корни орхидеи начнут гнить. В таком случае растение нужно срочно пересадить. Перед тем обязательно избавьтесь от гнилых корней и промойте вазон водой.
Болезни и вредители
Вирусные, грибковые и бактериальные инфекции часто становятся причиной того, что в орхидее начинают увядать листья. Прежде всего следует убрать растение от других вазонов, чтобы не заразить их. Дальше орхидею нужно лечить.
- Для того чтобы избавиться от бактериальных инфекций, реже поливайте орхидею и следите за тем, чтобы в комнате не было слишком влажно. Кроме того, избавьтесь от поврежденного участка и продезинфицируйте его.
- Места, пораженные вирусной или грибковой инфекцией, также нужно удалить и обработать.
Какой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев
- Возьмите 1 зубчик чеснока, закиньте его в блендер и добавьте 500 миллилитров воды. Хорошо сблендеруйте, процедите остатки и налейте еще немного воды.
- Смочите ватный диск раствором и тщательно протрите листики с обеих сторон.
- Держите корни орхидеи в растворе в течение 10 минут. Далее переложите корни в банку, налейте туда воду и поставьте на подоконник.
- Через неделю корни следует подержать 20 минут в другом растворе. Для того чтобы его приготовить, вам понадобится: 1 литр воды и 1 ложка риса. Использовать такую подкормку можно 1 раз в неделю.