Успешная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик продемонстрировала новый элегантный образ. Также звезда рассказала о том, верит ли в пятницу 13.

Популярная украинская артистка продолжает активно развивать свой инстаграм-аккаунт. Она рассказывает подписчикам о своих мыслях, а также делится с поклонниками стильными образами.

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Look Лилии Ребрик

Артистка опубликовала новый кадр из фотосессии, посвященной коллаборации украинского бренда с ее коллекцией "Дико люблю". Лилия Ребрик позировала в белой футболке с надписью "Улыбнись". Красивый верх звезда соединила с нежно-бежевыми брюками, которые делали образ элегантным и женственным.

Знаменитость дополнила стильный аутфит белыми серьгами-подвесками и часами. Она уложила волосы легкими волнами и распустила их. Лилия завершила образ изысканным макияжем. Актриса накрасила веки коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

Размышления Лилии Ребрик о пятнице 13

Артистка призналась, что она верит в магию чисел и чудо цифр. Но звезда добавила, что не верит в пятницу 13. Ничего экстраординарного в этот день с Лилией не произошло, по ее словам. Хоть Ребрик отметила, что от 2020 года можно ждать всего.

"Но вот в чем я твердо убеждена: если верить только в хорошее (а в такие дни – вдвое сильнее верить!), тогда и беда к вам 13-го числа точно не притянется!. Проверено мной давно: я думаю только о чем-то хорошем, визуализирую только хорошее, улыбаюсь, мысли о проблемах гоню прочь, в душе ни на кого не держу зла, поэтому пятница 13 мне не такая уж и страшная (но на всякий случай, пока писала этот пост – трижды постучала по дереву)", – подписала фото Лилия Ребрик.