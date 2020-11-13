Успішна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик продемонструвала новий елегантний образ. Також зірка розповіла про те, чи вірить у п'ятницю 13.

Популярна українська артистка продовжує активно розвивати свій інстаграм-акаунт. Вона розповідає підписникам про свої думки, а також ділиться з шанувальниками стильними образами.

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Look Лілії Ребрик

Артистка опублікувала новий кадр з фотосесії, присвяченій колаборації українського бренду з її колекцією "Дико люблю". Лілія Ребрик позувала в білій футболці з написом "Усміхнись". Гарний верх зірка поєднала з ніжно-бежевими брючними штанами, які робили образ елегантним та жіночним.

Знаменитість доповнила стильний аутфіт білими сережками-підвісками та годинником. Вона вклала волосся легкими хвильками та розпустила його. Лілія завершила образ вишуканим макіяжем. Акторка нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи підкреслила нюдовою помадою.

Роздуми Лілії Ребрик про п'ятницю 13

Артистка зізналась, що вона вірить у магію чисел і дива цифр. Але зірка додала, що не вірить у п'ятницю 13. Нічого екстраординарного у цей день з Лілією не сталося, за її словами. Хоч Ребрик зазначила, що від 2020 року можна чекати всього.

"Та ось у чому я твердо переконана: якщо вірити тільки в хороше (а у такі дні – вдвічі сильніше вірити!), тоді і лихо до вас 13-го числа точно не притягнеться!. Перевірено мною давно: я думаю тільки про щось гарне, візуалізую тільки хороше, усміхаюсь, думки про проблеми жену геть, в душі ні на кого не тримаю зла, тому п’ятниця 13 мені не така вже й страшна (та про всяк випадок, поки писала цей пост – тричі постукала по дереву)", – підписала фото Лілія Ребрик.